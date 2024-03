Plus de peur que de mal pour Kawhi Leonard (dos)

Blessé au dos et incapable de tenir sa place après un quart-temps face aux Wolves, Kawhi Leonard ne devrait pas rester trop longtemps sur la touche selon les dernières updates. L’ailier fait partie du groupe qui part pour un road trip de deux matchs. Le joueur a été listé “questionable” par les Clippers pour le match de ce soir face aux Bulls.

La sortie sur blessure de Kawhi Leonard avait fait souffler un vent de terreur sur la fanbase des Clippers mais l’optimisme règne chez les Angelinos. Non, le Klaw ne devrait pas rester à l’infirmerie pendant longtemps et non sa saison n’est pas terminée. Adrian Wojnarowski d’ESPN a vite expliqué qu’il ne fallait pas s’alarmer sur ce dossier.

“On m’a dit, simplement, qu’il n’était pas à l’aise et qu’il était rentré chez lui. Il n’y a pas d’inquiétude significative autour des Clippers sur le fait que cela puisse durer.”

Pas d’absence longue durée pour le double MVP des Finales donc et le joueur a même voyagé avec l’équipe pour le road trip de deux matchs prévu sur la fin de semaine. À l’heure d’écrire ces lignes, Kawhi Leonard est “incertain” pour le match de ce soir face aux Bulls à Chicago. S’il ne peut tenir sa place, il pourrait éventuellement participer au match prévu le lendemain à New Orleans. Vu la petite alerte physique, on imagine que le staff des Clippers ne l’alignera certainement pas dans les deux matchs. La rencontre face aux Pelicans s’avère notamment capitale puisque les deux équipes se suivent au classement (4ème et 5ème à l’Ouest).

On a bien vu face aux Wolves à quel point la présence de Kawhi Leonard est importante pour les Clippers. Son apport des deux côtés du terrain et ses paniers clutch sont indispensables pour imaginer une longue campagne de Playoffs pour les voiliers. Cette saison, Kawhi Leonard tourne en 23,7 points, 6,2 rebonds et 3,7 passes, le tout avec des pourcentages giga propres (52% au tir et presque 43% à longue distance).

