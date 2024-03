Jamais le dernier pour critiquer Rudy Gobert, Shaquille O’Neal a encore remis en cause l’impact défensif du Français dans son podcast. Le Hall of Famer ne voit d’ailleurs pas Gobert remporter le trophée de Défenseur de l’Année en fin de saison.

Si vous cherchez le plus grand détracteur de Rudy Gobert, pas besoin de chercher bien loin. Au fil des années, Shaquille O’Neal n’a jamais manqué une occasion de diminuer les accomplissements du pivot français en NBA. Trop payé, surcoté, incapable de se battre face aux meilleurs, le Big Cactus se paye régulièrement notre Rudy national. Malgré 3 trophées de Défenseur de l’Année, Gobert n’arrive même pas à convaincre le Shaq sur son apport défensif.

Au cours de son dernier podcast (avec notamment Mario Chalmers en invité), O’Neal a taillé un nouveau costume à Gobert, expliquant notamment pourquoi il ne le considère pas comme un grand défenseur. (à partir de la 17ème minute)

“Je n’ai jamais pensé qu’il était un grand joueur défensif non plus. En fait, il n’y a pas beaucoup de pivots qui le font bosser en défense. Il ne le fait pas contre le Joker parce qu’il doit être impliqué. Mais lorsqu’il affronte un autre joueur, il mesure 2m28 (Gobert est listé à 2m16, ndlr), bien sûr, si vous faites un lay-up, il va le bloquer” “Pour moi, la défense, c’est coller au cul de ton adversaire, de le faire taire. Tu veux m’impressionner ? Tiens le Joker sous les 15 points. Maintenant, tu joues. C’est cool de bloquer des tirs, mais ça ne marchera pas contre des gars comme moi, Joker et Embiid”

Comme toujours chez O’Neal, on sent une certaine aigreur et un manque d’objectivité dès qu’on arrive sur le cas Gobert. Certes, on peut remettre en cause certaines qualités du Français, son apport offensif, ses limites au shoot. Oui, il n’arrive pas à avoir ce match référence face à Jokic ou Embiid et leur faire passer une nuit pourrie mais qui y arrive en NBA ?

Cette saison, Rudy Gobert est second aux rebonds (12,9) et sixième aux contres en NBA (2,1). Il est de surcroit le pilier de la meilleure défense du pays. Aller expliquer qu’il n’est pas un bon défenseur avec ces chiffres semble quand même compliqué. S’agirait de pas pousser mémé dans les orties le Shaq.

Si O’Neal ne voit pas Gobert remporter le titre de DPOY en fin de saison, il a un autre candidat tout trouvé : Bam Adebayo.

“Bam joue en défense contre ces gars. Bam peut défendre les postes 2 à 5. Je le lui donnerais aussi”

Source texte : The Big Podcast with Shaq