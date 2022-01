Rudy Gobert est entré dans le top 50 des meilleurs contreurs all time : question, jusqu’où Gobzilla peut-il monter ?

Lundi dernier, Rudy Gobert est entré officiellement dans le club des 50 meilleurs contreurs de l’histoire de la NBA. À seulement 29 ans, le pivot tricolore peut logiquement espérer monter encore quelques échelons dans ce classement mythique. Et si on faisait une petite prédiction ?

Julius Erving et Greg Ostertag enfin dans le rétro, Rudy Gobert peut officiellement se considérer comme un des 50 meilleurs bâcheurs de l’histoire de la Ligue. Quoi de plus logique pour quelqu’un qui n’est plus descendu sous les deux contres de moyenne depuis sa saison rookie. Logique, il jouait moins de 10 minutes par match ! Depuis, l’addition est la même pour tout le monde : des baffes, des baffes et encore des baffes balancées dans le moindre ballon qui oserait s’élever dans sa zone. Triple DPOY, Gobert reste une référence défensive en NBA et il a encore de belles années devant lui pour continuer à gratter des récompenses et monter dans les classements statistiques. C’est d’ailleurs justement ce qui nous amène aujourd’hui. Puisque Rudy est désormais dans le top 50, on a eu envie de sortir la boule de cristal afin de tenter de deviner jusqu’où notre frenchy pourrait grimper. Tous à vos calculettes !

En ce midi du 3 janvier 2022, Rudy Gobert comptabilise donc 1302 blocks (stats Basket Reference). En se basant sur ses moyennes en carrière, où se classera-t-il en fin de saison et, plus important encore, où se situera-t-il au moment de ranger les sneakers ? Si on prend 2 contres par match comme base, Rudy peut monter assez haut. Pour la saison en cours, et en espérant qu’il joue les 46 matchs restants, le natif de Saint-Quentin peut dépasser Clifford Robinson en 45ème position ou plutôt en 46ème car Anthony Davis risque aussi de dépasser l’ancien des Blazers. Après ça, Gobzilla aura encore quatre ans de contrat avec le Jazz. Là, on part vraiment au conditionnel car tout dépendra de sa santé et de sa régularité mais si on reste sur les mêmes bases : 80 matchs (pour arrondir) sur quatre saisons avec deux contres par soir, cela nous donne 640 blocks supplémentaires. Rudy aurait donc 2034 bâches à seulement 33 ans, ce qui le mettrait juste derrière Kevin Garnett en 19ème position ! Il faudrait alors deux nouvelles saisons pleines pour revenir dans les roues de Robert Parish à l’entrée du top 10. Pas une mince affaire, surtout qu’il est (très) rare de voir un intérieur enchainer 100% des matchs après la trentaine. Pour ce qui est du Mont Rushmore des contreurs, on préfère ne pas viser si haut. Petit exemple : Hakeem Olajuwon, le maître ultime, a aujourd’hui 2500 blocks de plus que Rudy Gobert. Pour le rattraper, il faudrait que le Français finisse les 46 matchs restants de la saison 2021-22 plus sept saisons pleines sans blessures en tournant à 4 contres de moyenne ! Autant dire que la légende des Rockets peut dormir sur ses deux oreilles.

Rudy Gobert est entré dans le top 50 des contreurs mais il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Où le trouvera-t-on en fin de carrière ? Top 20 ? Top 10 ? Plus encore ? La réponse, il est le seul à la détenir.

