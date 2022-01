Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : pour les bonnes résolutions de 2022, on veut du show

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Maintenant que le nouvel an est passé, que le champagne (ou toute autre douceur) est bien digéré, on peut de nouveau se plonger à 10000% dans la NBA et ça tombe bien car on a plusieurs matchs qui risquent d’attirer notre attention cette semaine. Vu qu’on est impatients, on commence dès ce soir avec un Warriors – Heat qui ne devrait pas être dégueu du tout mais surtout un duel entre les deux freaks des balkans. Vous l’aurez deviné, on parle bien de Luka Doncic et Nikola Jokic, deux joueurs très complices et qui n’hésiteront pas à se chambrer dès le coup de sifflet final. On retient aussi le duel programmé entre notre Rudy Gobert national et le Joker dans la nuit de mercredi (Panzani !) alors que Trae Young essayera de climatiser le Staples Center et les Lakers vendredi. Voilà pour le gros de la semaine avant un week-end qui verra les Clippers enchainer un double prime time. Se coltiner les Grizzlies et les Hawks en 24h, et sans Paul George, on espère que Nicolas Batum et ses copains sont prêts pour le combat.

Dans la nuit du lundi 3 janvier

Mavericks – Nuggets à 2h30 (beIN Sports Max 7)

Warriors – Heat à 4h (beIN Sports 1)

Dans la nuit du mardi 4 janvier

Pelicans – Suns à 2h (beIN Sports 1)

Lakers – Kings à 4h30 (beIN Sports Max 4)

Dans la nuit du mercredi 5 janvier

Nuggets – Jazz à 4h (beIN Sports 1)

Blazers – Heat à 4h (beIN Sports Max 4)

Dans la nuit du jeudi 6 janvier

Pelicans – Warriors à 2h (beIN Sports Max 4)

Suns – Clippers à 4h (beIN Sports 1)

Dans la nuit du vendredi 7 janvier

Raptors – Jazz à 1h30 (beIN Sports Max 4)

Lakers – Hawks à 4h (beIN Sports 1)

Dans la nuit du samedi 8 janvier

Clippers – Grizzlies à 21h30 (beIN Sports 3)

Pacers – Jazz à 1h (beIN Sports Max 4)

Dans la nuit du dimanche 9 janvier

Clippers – Hawks à 21h30 (beIN Sports 1)

Blazers – Kings à 3h (beIN Sports Max 4)