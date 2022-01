NBA Top 10 All-Time (2021-22) : saisons non-MVP ! Apéro TrashTalk

Nous sommes le lundi 3 janvier 2022 et c’est la rentrée pour beaucoup de monde. On vous soutient évidemment de tout cœur dans cette reprise et pour vous aider, rien de mieux qu’un Apéro spécial Top 10 All-time. Au menu de ce premier lundi de l’année, les plus belles saisons non-MVP de l’histoire.

Chaque année, un joueur voit son nom rejoindre la fameuse liste des MVP de saison régulière : c’est le plus prestigieux des trophées individuels et il compte donc beaucoup sur un CV. Mais comme il ne peut en rester qu’un, certains doivent s’incliner alors qu’ils viennent de réaliser une campagne absolument énorme. Dans l’histoire, des saisons individuelles exceptionnelles n’ont pas forcément débouché sur un titre de MVP (que ce soit justifié ou non), et c’est spécifiquement ce dont on va parler aujourd’hui. Petit spoiler, ça va parler Jojo, ça va parler Wilt, ça va parler LeBron, c’est-à-dire des mecs pas trop mauvais au basket. Bien évidemment, ces gars-là possèdent assez de MVP pour se consoler mais d’autres dans cette liste n’ont jamais connu la joie de toucher le trophée. Allez, on vous laisse découvrir tout ça.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.