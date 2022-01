Le Top 100 des actions de l’année 2021 : 32 minutes de highlights façon cheddar fondu, à déguster sans modération

Comme à la fin de chaque année civile, nous avons le droit à un petit top 100 des meilleures actions, histoire de quitter 2021 comme il faut ! C’est l’occasion de faire une rétrospection sur les moments les plus marquants de la saison passée mais aussi de ce début d’exercice qui DeMar commence très fort.

Il y en a un qui squatte ce top 100 du début à la fin : bombe du parking sur une jambe, passe dos au panier depuis son propre camp, tir à 3 points pour passer devant Ray Allen et devenir le shooteur le plus prolifique de l’histoire de la Ligue et autres dingueries en tout genre. Vous l’aurez deviné : Stephen Curry prend une place importante dans cette compilation. Le mec a juste été complètement fou sur les terrains en 2021. À propos de fou, ce top est aussi l’occasion d’entendre à nouveau la voix d’Éric Collins, le légendaire commentateur des matchs des Hornets, après les énormes posters que Miles Bridges nous a offerts. 2021 a connu une nouvelle pluie de dunks de grands malades parmi lesquels on est obligé de mentionner le monstrueux poster ligne de fond qu’est venu nous planter Anthony Edwards sur la truffe de Yuta Watanabe. Ce dernier, qui n’en demandait pas tant, s’est fait littéralement détruire par Ant Man et se retrouve dans ce top 100 bien malgré lui.

2021 c’est aussi beaucoup de moments clutchs. C’est Luka Magic qui nous fait un floater à trois points pour casser le buzzer, Shai Gilgeous-Alexander qui pense avoir réussi un game winner depuis le fin fond du parking, mais qui perd quand même parce que Devonte’ Graham a décidé qu’il pouvait rentrer un shoot depuis l’horodateur avec 1,4 seconde sur l’horloge. Cette année se finit d’ailleurs en point d’exclamation avec un buzzer beater de DeMar DeRozan le 31 décembre, enchaîné d’un deuxième le 1er janvier – du jamais vu, pas le temps de niaiser DeMar – pour nous annoncer l’ambiance 2022. Mais 2021 c’était surtout de grands moments dans une atmosphère de playoffs dantesque et explosive que l’on retrouvait en même temps que le public. Ce sont des moments d’histoire, comme ce titre des Bucks, qui s’incarnent dans les mémoires grâce à ces highlights : le shoot hallucinant de KD qui n’aura même pas suffi à stopper les daims dans un Game 7 d’anthologie, le contre ultra-clutch de Giannis sur Deandre Ayton dans le Game 4 des Finals à une minute de la fin ou encore l’interception de Jrue Holiday suivi du alley-oop qui venait sceller la victoire de Milwaukee dans un game 5 absolument clé.

Ce top 100 est une petite madeleine de Proust qui vous rappellera les meilleurs moments d’une année 2021 chargée en émotion. Alors on prend une demi-heure dans la journée, on s’installe peinard, et on kiffe !