DeMar DeRozan souhaite la bonne année aux Pacers à sa manière : buzzer beater à 3-points sur une jambe, DMDR est un serial killer !

DeMar DeRozan did it again ! Exceptionnel cette saison avec les Bulls et notamment dans les quatrièmes quart-temps, DMDR a bouclé son année 2021 de la plus incroyable des manières : avec un buzzer beater sur une jambe derrière la ligne à 3-points pour crucifier les Pacers !

Depuis le début de la saison 2021-22, sa première sous les couleurs des Bulls, DeMar DeRozan a accumulé les exploits individuels pour emmener Chicago le plus haut possible. Mais ce qu’il vient de réaliser sur le parquet des Pacers est probablement tout en haut de la liste. S’il n’a pas connu sa meilleure soirée à l’adresse (8/24 au tir, magnifique référence à Kobe), DeMar a proposé un finish tout simplement épique pour finir 2021 en beauté. Laissons de côté les 47 premières minutes du match, car comme vous on a fêté le réveillon du Nouvel An et donc on n’a pas vu grand-chose. Passons directement à la dernière, car quand on a vu que le match était serré et que DeRozan était sur le terrain, on a sorti le téléphone pour se mettre sur l’appli League Pass et checker la fin. On n’a jamais eu autant raison de toute notre vie. Alors que le score indiquait 106-103 pour Indiana, DeMar a enfilé son costume de sauveur. D’abord, il y a ce petit shoot mi-distance suite à un raté de Zach LaVine pour remettre les Bulls à -1. Ensuite, c’est en défense que DMDR s’illustre pour permettre aux Bulls de récupérer la gonfle. Et enfin, il y a cette masterclass. Ce bijou. Ce chef-d’œuvre. Un missile à 3-points sur une jambe (!) qui fait ficelle pour offrir la win à Chicago, avec les bras levés en guise de célébration (magnifique référence à Kobe numéro 2) pendant que les coéquipiers de DeMar se ruent tous sur lui. Juste épique !

Bonne année à toutes et à tous 😊 pic.twitter.com/f9ilNQrShT — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) December 31, 2021

On n’est pas au niveau de Jojo vs le Jazz en 1998, mais la séquence a de quoi rappeler les grandes heures du GOAT. Encore une fois, DeMar DeRozan a fait honneur à sa réputation de joueur le plus clutch de la saison NBA, lui qui mérite peut-être plus que jamais d’être dans la discussion du MVP. StatMuse a balancé quelques stats après son nouvel exploit pour illustrer à quel point DeRozan est aujourd’hui le King du quatrième quart-temps : 232 points au total cette saison c’est-à-dire 7,7 en moyenne, à 53,2% au tir dont 50% du parking. C’est simple, personne ne fait mieux dans la Grande Ligue. Et comme un symbole, c’est sur ce 3-points exceptionnel que les Bulls prennent la première place de la Conférence Est (désolé les Nets), eux qui viennent d’enchaîner un sixième succès consécutif à Indiana et qui affichent désormais un bilan de 23 victoires pour 10 défaites. Un succès qui a également pu être obtenu grâce aux contributions de Zach LaVine et Nikola Vucevic, mais aussi et surtout de Coby White (24 points à 6/7 à 3-points), que DeMar n’a pas oublié de féliciter après la rencontre. Sauf qu’au final, ce qu’on retiendra évidemment, c’est ce shoot monumental qui permet de refermer l’année 2021 de la plus belle des manières, à moins d’être fan des Pacers évidemment.

« C’était win or go home. Je savais qu’ils voulaient switcher, je voulais juste avoir un bon shoot. Quand j’ai regardé l’horloge, je ne pensais pas qu’il restait aussi peu de temps alors j’ai dû dégainer. » – DeMar DeRozan

Allez hop, un exploit de plus à l’actif de DeMar DeRozan en cette saison calibre MVP de la part du bonhomme. Voilà qui promet beaucoup pour 2022. Supporters des Bulls, kiffez vraiment le moment, car ça fait longtemps qu’on n’a pas vécu autant d’émotions à Chicago.