Les leaders statistiques en NBA à un mois de la fin de la saison régulière

Dans un mois tout pile, la saison régulière NBA arrivera à son terme, l’occasion de faire un gros point sur les leaders statistiques de la Ligue. Qui envoie des chiffres à gogo ? Qui a déjà sécurisé la première place, et qui est en embuscade ? Ambiance tableau excel, envoyez les feuilles de stats !

Petit rappel utile des règles NBA : pour être éligible dans les classements des catégories de points, rebonds, passes, interceptions et contres, un joueur doit disputer 70% des matchs de son équipe, soit 58 rencontres. La fameuse barre des 65 matchs instaurée cette saison ne s’applique que pour les récompenses individuelles (de type MVP, DPOY, ou sélection All-NBA…). Pourquoi cette différence ? Ne nous demandez pas, nous on lit juste les règles.

Points par match

Luka Doncic : 34,3

Shai Gilgeous-Alexander : 31,1

Giannis Antetokounmpo : 30,8

Kevin Durant : 28,5

Donovan Mitchell : 27,7

Le génie slovène a une autoroute pour s’offrir le premier titre de meilleur scoreur de sa carrière, un an après avoir échoué de peu face à Embiid. JoJo ne pourra pas aller chercher un troisième titre consécutif, car blessé depuis début février. Derrière, SGA, Giannis et KD affichent une efficacité exceptionnelle pour leur volume. Petite bataille entre le Canadien et le Grec pour la deuxième place à surveiller ?

Rebonds par match

Domantas Sabonis : 13,6

Rudy Gobert : 12,9

Anthony Davis : 12,4

Nikola Jokic : 12,3

Jalen Duren : 11,9

Dans un classement dominé par les pivots, la fin de saison de Domantas Sabonis est sponsorisée par les moissonneuses les plus performantes d’Europe de l’Est : plus de 15 rebonds par matchs depuis le All-Star Game ! S’il garde son rythme, le Lituanien semble voler vers son deuxième titre consécutif dans la catégorie. On retrouve les habituels mousquetaires du rebond derrière lui, en notant la superbe saison de Jalen Duren, qui vient de fêter cette année ses… 20 ans !

Passes décisives par match

Tyrese Haliburton : 11,4

Trae Young : 10,8

Luka Doncic : 9,8

Nikola Jokic : 9,2

Domontas Sabonis : 8,4

Trois meneurs, deux pivots, des passes dans tous les sens, bienvenue en NBA version 2024. La première place semblait promise à Haliburton dès le mois de novembre avec un départ en fanfare à la John Stockton. Mais petit coup de frein pour le meneur, qui ne distribue “que” (ce sont des gros guillemets) 9,9 passes depuis le 1er janvier. En fonction du retour de Trae Young, ou de la forme de Luka Doncic, Hali peut-il être (dé)passé ? Un comble.

Interceptions par match

Shai Gilgeous-Alexander : 2,1

De’Aaron Fox : 1,9

Matisse Thybulle : 1,8

Donovan Mitchell : 1,8

Kawhi Leonard : 1,7

C’est probablement la catégorie la plus ouverte d’ici la fin de la saison régulière. Un pli de mouchoir de poche entre les leaders, et un SGA qui a vu son avance sur la seconde place fondre comme la neige canadienne en été. Les poursuivants, en renards tapis dans l’ombre, sont prêts à surgir. Mention spéciale pour Thybulle, qui envoie 2,7 interceptions par soir depuis le All Star Game. Attenzione Pickpocket.

Contres par match

Victor Wembanyama : 3,4

Walker Kessler : 2,6

Brook Lopez : 2,6

Chet Holmgren : 2,5

Anthony Davis : 2,4

“Oh mama Wembanyama”. Le trou que le rookie a ouvert entre lui et ses poursuivants est aussi large que l’historique des suspensions de Draymond Green. Une série de 7 matchs à 4 contres minimum fin février, un triple-double monstrueux sur le nez des pauvres Raptors et une série de highlights de crêpes longue comme ses bras. Difficile de voir Kessler, Lopez ou Holmgren poser 4 à 5 contres par match d’ici mi-avril, mais il faudra bien ça pour aller déloger Wemby. Et c’est pas demain la veille.

Adresse au tir (globale)

Daniel Gafford : 71%

Jakob Poeltl : 65,6%

Ivica Zubac : 65,5%

Rudy Gobert : 64,8%

Jalen Duren : 63,4%

Dans la famille “Monsieur Propre”, je voudrais le père. Un certain Daniel Gafford, catapulté en tête sur la vague de sa série all-time de 33 paniers consécutifs sans échec. Il affiche d’ailleurs l’adresse globale la plus haute en carrière dans toute l’histoire de la ligue (70%, 305 matchs joués). Le reste du ménage ne comprend évidemment que des grands pivots allergiques au tir extérieur. Zéros trois points marqués à eux cinq, ambiance claquette dunk et alley-oop.

Adresse à 3-points

Grayson Allen : 47,4%

Luke Kennard : 45,5%

Jalen Williams : 44,7%

Aaron Nesmith : 44,4%

Jrue Holiday : 44,2%

Dans la famille “Tireur d’élite”, je voudrais le fils. GraySON Allen nous a lâché une saison exceptionnelle à Phœnix, et est en pole position pour être élu sniper le plus précis de la saison. Il devance Luke Kennard, plus qu’habitué à figurer dans ces hauteurs. Progression fulgurante pour Jalen Williams, le sophomore étant passé de 35% à presque 45% de réussite en un an, pour le plus grand bonheur d’OKC. Si vous vous posez la question, c’est évidemment Steph Curry qui mène le classement du nombre de 3 points marqués sur la saison, à un volume complètement délirant.

Ballons perdus par match

Trae Young : 4,3

Luka Doncic : 4

Cade Cunningham : 3,5

Victor Wembanyama : 3,4

Giannis Antetokounmpo : 3,4

On termine avec les mauvais élèves de la classe, ceux qu’on appellerait pas forcément pour leur confier nos enfants un vendredi soir quand on veut sortir un restaurant. Trae Young file vers son troisième titre dans la catégorie en carrière, Doncic – “lauréat” en 2021-22 – le talonne de peu. On pardonne vu le niveau affiché par les garçons de ce classement, mais il faudra apprendre à nettoyer toutes ces saletés.

Source stats : NBA