Mauvaise nouvelle du dimanche soir : Kawhi Leonard ne jouera pas le Game 4 à Dallas. Toujours gêné par son genou, l’ailier star des Clippers pourrait même rater le reste de la série.

On écrit le même article tous les ans, mais c’est toujours aussi triste.

D’après ESPN, Kawhi Leonard est donc forfait pour le Game 4 face aux Mavs, la faute toujours à cette maudite inflammation du genou qui a tenu Leonard éloigné des terrains pendant neuf matchs de suite au mois d’avril.

Lawrence Frank (président des opérations basket des Clippers) n’a pas voulu s’exprimer sur une potentielle date de retour. Traduction : il y a des chances que Kawhi ne rejoue plus de la série, et donc potentiellement de la saison.

The Clippers are without Kawhi Leonard (right knee inflammation) for Game 4 and there are no assurances that he'll return in this opening-round series vs. the Mavericks. https://t.co/4WZ6y6uNwU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 28, 2024

Même si elle nous met un coup au moral, la nouvelle ne nous surprend pas vraiment. Kawhi Leonard était revenu dans le Game 2 de la série contre Dallas, en manque de rythme logique. Mais c’est surtout son Game 3 (9 points en 25 minutes) qui était source d’inquiétude, Kawhi disant que son genou n’avait pas réagi comme il l’aurait voulu.

Kawhi Leonard avait déclaré après la troisième manche qu’il comptait continuer la série (les Clippers sont menés 2-1), mais visiblement il n’est pas en état pour le faire. “Tant qu’il n’aura pas montré une capacité à réaliser les mouvements nécessaires, Leonard ne rejouera pas” dixit Lawrence Frank.

C’est vraiment d’une tristesse, le dossier Kawhi Leonard…

J’veux dire, même la saison où il joue un maximum de fois en régulière, son corps pète out of nowhere au moment des Playoffs.

On aura jamais vraiment vu la pleine puissance de PG + Kawhi avec un vrai coach en Playoffs.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024

Blessé lors des Playoffs 2021, forfait en 2022, touché lors des PO 2023 et donc 2024, Kawhi Leonard doit une nouvelle fois s’arrêter à la case infirmerie au moment le plus important de la saison. La frustration est évidemment énorme, encore plus quand on sait que Kawhi reste sur une saison régulière calibre All-NBA à 68 matchs joués (plus gros total depuis 2017).

Au top de sa forme, et notamment en Playoffs, Kawhi Leonard s’est montré légendaire par le passé. Malheureusement, il est possible qu’on ne revoie plus jamais ce mode “Playoffs Kawhi” si flippant. En tout cas, ce ne sera pas pour cette année.

Quelle tristesse…

Je pense qu’on a été nombreux à adorer Kawhi 2019. C’était stupéfiant à regarder, son run de Playoffs, son niveau de jeu, sa force des 2 côtés du terrain.

Je sais pas si on le reverra un jour à ce niveau, ne serait-ce que sur un demi parcours de Playoffs. Son corps ne veut pas.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2023

Source texte : ESPN