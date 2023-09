Damian Lillard était également partant pour rejoindre les Nets

Alors qu’il a été transféré à Milwaukee dans ce qu’on estime être LE transfert de l’intersaison, Damian Lillard aurait également donné le feu vert pour filer chez les Nets. Le média Andscape révèle que Dame a averti son agent que ces deux équipes l’intéressaient alors que les négociations avec le Heat n’avançaient plus.

Damian Lillard en maillot noir pour humilier les Knicks. Un monde imaginaire qui ne l’était pas tant que ça jusqu’à hier soir. Marc J. Spears nous rapporte en effet que l’ex-star des Blazers avait informé son agent il y a dix jours d’aller voir Nets et Bucks pour leur signaler l’intérêt du joueur à les rejoindre. Une décision forcée par l’échec continuel des négociations avec le Heat.

Sources to @andscape: With Miami talks going nowhere, agent Aaron Goodwin privately told the Bucks and Nets 10 days ago that Dame would be interested in a deal there. The Raptors were a real contender to land the ex-Blazers star, but ultimately Bucks got it done per Woj report.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) September 27, 2023

Finalement, l’histoire indiquera que les Bucks repartiront avec le gros lot. Les Nets n’ont peut-être pas voulu engager autant de contreparties que Milwaukee sur le dossier, et à l’heure actuelle… Jrue Holiday reste disponible, ce qui serait une belle pioche à un coût moindre pour Sean Marks et Joe Tsai. Tout en gardant les choix de Draft des Suns pour plus tard, au cas où l’opportunité d’un gros coup se présenterait. Il est surtout intéressant d’apprendre ici que les Nets sont une équipe qui attire toujours. Et que Mikal Bridges peut – à ce titre – être confiant sur les capacités de son management à l’épauler dans le futur si cela s’avère nécessaire.

Source : Andscape via Marc J. Spears