Les Lakers auraient un “fort intérêt” pour Chris Paul

Libéré par les Suns, Chris Paul est désormais une cible pour certaines franchises NBA. Il lui reste une sortie de Phoenix a négocier d’un point de vue contractuel, mais cela n’empêche pas les Lakers de fortement réfléchir à un potentiel recrutement du meneur. L’heure est enfin venue pour une réunion avec LeBron James à Los Angeles ?

Sa famille vit toujours à Los Angeles. Et Chris Paul pourrait les rejoindre rapidement. En tout cas, c’est ce dont The Athletic fait état, après avoir eu vent de bruits de couloirs venus de la direction des Lakers. Les Purple and Gold auraient en effet envie de s’attirer les services de Cipifruit sur le poste 1, après la grosse déconvenue nommée D’Angelo Russell en Playoffs.

N’en reste pas moins que le meneur doit gérer sa sortie de Phoenix. Les Suns peuvent racheter la fin de son contrat et le laisser filer libre, mais ce serait, compte tenu de l’intérêt actuel des Lakers, une mauvaise idée. Si Los Angeles le veut vraiment, alors Phoenix a tout intérêt à l’échanger contre quelque chose d’intéressant, qu’il s’agisse de D’Angelo Russell, mais aussi d’un autre role player dont les Suns auraient besoin à l’orée d’une des saisons les plus importantes de l’histoire de la franchise.

Il faudra donc jouer d’âpres négociations, bien que côté Phoenix, ça ne devrait pas être le feuilleton de l’été non plus. Comme évoqué en début d’article, le fait que la famille de Chris réside de manière permanente dans la cité des Anges est un point très important. Surtout quand on y ajoute la donnée “âge” de Paul, 38 ans, et sa possible volonté de se rapprocher des siens au crépuscule de sa carrière. Au sein d’un groupe encore taillé pour jouer un titre, tout semble coïncider. Y’a plus qu’à, comme dirait l’autre !

Source : Johan Buva via The Athletic