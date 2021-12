Le 8 décembre 2011, David Stern remballe le trade de Chris Paul aux Lakers : Kobe en duo avec CP3 ? Merci mais non merci pour le boss

Le 8 décembre 2011, la NBA tremble. Ce jour-là, un transfert rocambolesque est annoncé par trois équipes et le mouvement principal est l’arrivée de Chris Paul à Los Angeles aux côtés de Kobe Bryant. Mais alors que la fanbase des Lakers commence déjà à se masser en slip à l’aéroport pour accueillir la nouvelle star, le boss de la NBA David Stern va venir mettre son grain de sel…

Si vous croisez un fan des Lakers, il vaut mieux pas lui rappeler la date du 8 décembre 2011 et lui demander ce qu’il faisait ce jour-là. Comme tous les autres, il devait sûrement compter ses billets pour s’acheter le maillot des Lakers floqué « Paulo ». Tout ça, c’était avant que David Stern ne vienne lui épargner cette dépense. Bref, revenons un peu en arrière, à une époque où tout le monde croyait les Mayas. En décembre 2011, la NBA vient de trouver un accord pour la fin d’un lock-out commencé en juillet et les équipes se mettent alors au boulot pour préparer la rentrée. Mais au fond de la classe, deux pipelettes ne cessent de parler, ce sont évidemment les Lakers et les Hornets (de la Nouvelle-Orléans). Leur sujet préféré ? Un trade de CP3 qui, après six saisons, commence à saturer du climat humide et des carnavals. Le meneur est dans la dernière année de contrat et il ne compte pas prolonger l’aventure avec les Frelons. C’est une aubaine pour les Lakers qui cherchent une star supplémentaire pour épauler un Kobe Bryant qui commence à grincer du haut de ses 33 ans. CP3 et KB24, voilà le tandem de rêve pour des Californiens qui viennent de perdre Phil Jackson suite à un gros sweep infligé par Dallas lors des Playoffs 2011. Le trade se discute depuis pas mal de temps donc et le 8 décembre, l’annonce tombe : CP3 arrive à L.A., Lamar Odom fait le chemin inverse et Pau Gasol se tire à Houston qui envoie Luis Scola, Goran Dragic et Kevin Martin à la Nouvelle-Orléans. Mais alors que les taxis foncent vers l’aéroport, David Stern – le commissionnaire de la ligue qui était temporairement propriétaire des Hornets (la franchise attendait un repreneur à ce moment-là) – intervient pour renvoyer tout le monde chez lui.

Chris Paul might have had a ring by now if this trade was not vetoed in 2011 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/XQ1DCFkz3Y — Sideline Views (@SldelineViews) July 17, 2019

Les raisons du veto posé par le boss ? Un coup de pression de la part des autres proprios de la Ligue qui ont l’impression que ce trade est un cadeau offert aux Lakers, qui récupèrent une seconde superstar tout en se libérant des contrats de Gasol et Odom qui n’étaient pas des smicards. Tout ça juste en sortie de lock-out, où plusieurs proprios avaient pointé du doigt les arrivées de grands noms dans les gros marchés. Certains craignent alors une nouvelle dynastie des Angelinos et les autres franchises NBA ne veulent pas servir de sparring-partners à Kobe et CP3. Dan Gilbert, le patron des Cavs, fout alors un gros coup de pression en adressant une lettre au patron : « David je sais où tu habites ». Résultat : 45 minutes après l’annonce, la NBA pose son véto et CP3 ne cirera pas les écailles du Black Mamba. Forcément, ce transfert avorté a des conséquences. Primo Lamar Odom, qui se sent trahi et qui sera donc parachuté à Dallas… le début de la fin pour l’ancien intérieur des Lakers. Deuxio, CP3 veut partir et il faut donc lui trouver un nouveau point de chute. Quatre jours plus tard, le meneur est envoyé… à Los Angeles mais aux Clippers. On vous laisse imaginer la tronche de votre pote fan des Lakers et on est donc parti pour la fameuse période Lob City avec le trio Jordan – CP3 – Griffin. Chez le voisin, c’est le début d’années bien compliquées… Les Clippers seraient-ils devenus une place forte sans ce retournement de situation ? Kobe aurait-il connu cette fin de carrière gâchée par les blessures et des résultats pourris ? Quid de la descente aux affaires de Lamar Odom ? Bref, on pourrait se poser des questions toute la journée concernant ce transfert avorté de CP3 aux Lakers, qui représente un tournant de l’histoire récente de la NBA.

Encore aujourd’hui, on se demande bien ce qu’il aurait pu se passer si David Stern n’était pas intervenu pour annuler ce transfert. Les répercussions de ce trade ont totalement influencé la trajectoire de certaines franchises et la carrière de certains joueurs (coucou DeAndre Jordan). Imaginez juste une Finale NBA Lakers – Heat avec Kobe et CP3 qui se coltinent les trois zinzins de Miami, imaginez…