Le 6 majeur : pronostiquez les vainqueurs des trophées individuels en décembre !

En NBA, au début de chaque mois, les meilleurs joueurs, coachs et rookies sont récompensés au sein des deux conférences qui forment la Grande Ligue. Une occasion supplémentaire d’utiliser son nez fin pour placer de bons paris. Et ça tombe bien, car notre partenaire ParionsSport point de vente vous propose désormais le 6 Majeur, un jeu qui vous permet de pronostiquer les six heureux élus pour le mois à venir. La participation est gratuite, sur simple inscription, et qui peut rapporter de belles sommes ou des bons d’achats dans le NBA Store !

Tout d’abord, vous en avez désormais l’habitude, on vous fait ce rappel très important dans le cadre des paris sportifs : pour que cela reste fun et ne devienne en aucun cas un problème, prenez garde à ne miser que les sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. Un conseil aussi simple qu’efficace avec le #FaitesPasLesboloss qui va bien.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel pour le fonctionnement du 6 Majeur, c’est par ICI. En quoi ce jeu consiste ? Comment participer ? Tout est expliqué dans le moindre détail. Maintenant, on enchaîne et on sort les nez fins ! Voici les pronos de la maison.

Joueurs du mois de décembre

Conférence Est : Giannis Antetokounmpo (3,00) : les Bucks ont connu un début de saison poussif à cause de nombreuses blessures, et ce malgré les très belles performances de Giannis Antetokounmpo. Mais désormais, l’infirmerie est beaucoup moins remplie et comme par hasard, les champions en titre déroulent. Y’a pas de raison que ça change sur cette fin d’année alors on voit bien Giannis être récompensé en décembre. S’il a manqué deux des trois derniers matchs pour un petit bobo au mollet, le Freak devrait cartonner lors des trois semaines à venir.

Conférence Ouest : Stephen Curry (2,50) : choix pas très original on l’avoue, mais difficile de parier contre Stephen Curry actuellement. Sur ce mois de décembre, le sniper va devenir le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire, un moment qui va clairement marquer les esprits. Record all-time, grosses performances individuelles et des Warriors qui devraient continuer à gagner pas mal de matchs, bref y’a de bonnes chances que Steph reparte encore une fois avec le trophée, comme pour octobre/novembre.

Rookies du mois de décembre

Conférence Est : Cade Cunningham (2,25) : blessé en tout début de saison, Cade Cunningham a connu une entrée difficile en NBA mais ça y est, le numéro un de la Draft NBA 2021 semble lancé. Ses deux premiers matchs de décembre ? 19 points et 5 passes contre Phoenix, et surtout 28 points – 11 rebonds – 5 assists contre Oklahoma City. Cade tourne et même si Detroit ne gagne pas beaucoup, il va continuer sa montée en puissance.

Conférence Ouest : Josh Giddey (3,00) : déjà élu pour le mois d’octobre/novembre, Josh Giddey peut très bien faire le doublé, lui qui possède pas mal de responsabilités du côté d’Oklahoma City. Il a également l’avantage d’évoluer dans une conférence où les rookies « d’impact » sont finalement assez peu nombreux.

Coachs du mois de décembre

Conférence Est : Steve Nash (3,00) : malgré la position de leader de ses Nets, Steve Nash a vu Billy Donovan lui prendre le trophée de coach du mois à l’Est pour octobre/novembre. Mais le mois de décembre sera le bon pour l’entraîneur de Brooklyn. Car même si les Nets galèrent contre les poids lourds, même s’ils ne connaissent pas le début de saison le plus serein de l’histoire, on les voit bien rester au sommet de l’Est en cette fin d’année. Et Nash sera ainsi récompensé.

Conférence Ouest : Quin Snyder (6,00) : oh la grosse cote pour terminer ! Alors que le Jazz a laissé filer quelques matchs lors des premières semaines, il semble avoir trouvé son rythme de croisière avec quatre victoires de suite. Et quelque chose nous dit qu’Utah va dérouler en cette fin d’année. Le collectif est hyper solide, le Jazz est une machine bien huilée et parfaitement adaptée à la saison régulière, bref Quin Snyder aura ses chances.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous en janvier 2022 chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

