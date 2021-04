Le pari NBA du jour, spécial cotes boostées : 5 joueurs, 25 points minimum, qui va sortir le grand jeu ce soir ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 26 avril, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de onze matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant. Elle n’est pas belle la vie ?

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

25 points ou plus, l’analyse fine !

Mike Conley contre les Wolves (5,70 au lieu de 4,75) : énorme cote pour commencer. La probabilité est faible mais les gains potentiellement très importants pour ceux qui aiment rêver. Avec l’absence de Donovan Mitchell, Mike Conley possède plus de responsabilités offensives et devrait donc logiquement plus scorer que d’habitude, lui qui tourne cette saison à un peu plus de 16 points par match. Et en face, c’est la défense des Timberwolves, qui n’est quand même pas réputée pour sa solidité. Alors bon, dans un grand soir, why not.

Anthony Edwards contre le Jazz (3,35 au lieu de 2,80) : on reste dans le même match, mais on change de côté. Le rookie Anthony Edwards est habitué à dépasser la vingtaine de points depuis quelques semaines (22,1 points de moyenne en avril, 24,2 en mars). Lors de la dernière rencontre face au Jazz samedi, l’explosif arrière a terminé avec 23 points au compteur. Donc clairement, ce n’est pas mission impossible.

Bojan Bogdanovic contre les Wolves (3,85 au lieu de 3,20) : deuxième pari sur un joueur du Jazz, qui a probablement plus de chances d’aboutir que celui sur Mike Conley. Même argument qu’avec ce dernier, la blessure de Donovan Mitchell devrait ouvrir des opportunités à Bojan, qui reste sur un gros match face aux Wolves justement. Samedi, Bogda a terminé avec 30 points au compteur, de quoi être optimiste pour la rencontre de ce soir. Car honnêtement, on ne voit pas trop la défense de Minnesota s’ajuster…

Brandon Ingram contre les Clippers (2,50 au lieu de 2,10) : quand on parle scoring, Brandon Ingram n’est jamais très loin. Tournant à plus de 24 points par match, BI est le genre de joueur qui sait vraiment mettre le ballon dans le panier, peu importe l’adversaire. Certes, il y a une bonne équipe en face avec les Clippers, mais ces derniers devraient une nouvelle fois être privés de Kawhi Leonard, l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. De plus, Ingram est en bonne forme actuellement puisqu’il tourne à plus de 26 points de moyenne sur le mois d’avril. C’est le moment de miser sur lui !

Nikola Vucevic contre le Heat (2,95 au lieu de 2,45) : on termine avec Nikola Vucevic, habituellement une valeur sûre à l’intérieur. Auteur de 26 points contre Miami lors de la rencontre de samedi, Niko voudra remettre ça et on compte sur lui pour assurer. Cependant, avec Bam Adebayo en face, il faut bien avouer que ça risque d’être un peu compliqué. Bam est une référence en défense et aura à cœur de limiter l’impact de Vucevic.

01h00 : Sixers (1,12) – Thunder (7,00)

01h00 : Pistons (2,55) – Hawks (1,61)

01h00 : Wizards (2,45) – Spurs (1,68)

01h00 : Magic (5,90) – Lakers (1,17)

01h30 : Raptors (1,17) – Cavaliers (5,75)

01h30 : Knicks (2,15) – Suns (1,83)

02h00 : Wolves (5,30) – Jazz (1,20)

02h00 : Heat (1,46) – Bulls (3,05)

02h00 : Pelicans (2,15) – Clippers (1,85)

03h00 : Nuggets (1,62) – Grizzlies (2,55)

04h00 : Kings (3,10) – Mavericks (1,44)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

