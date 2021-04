Preview de la soirée NBA : les Knicks visent la decima face à Phoenix, on en est là

Preview du soir, bonsoir. Au programme cette nuit, onze matchs soit vingt-deux équipes en short pour les plus matheux d’entre vous. Entre séries en cours, affiche old-school et confrontations pour se relancer dans la course aux Playoffs, il y a de tout. On va analyser tout cela, avec notre œil d'(h)expert, bien entendu.

1h: Wizards – Spurs : quoi de mieux qu’un match entre deux équipes qui reviennent, le pied au plancher, dans la course au Play in ? D’un côté Washington, qui est sur huit victoires consécutives, avec un duo Bradley Beal – Russell Westbrook qui fait des merveilles, et un Raul Neto, qui leur sauve les miches quand la situation devient tendue. Du côté des Éperons, la huitième place est atteignable et tout le monde est au diapason. Profitons également de ce match pour voir la passation de flambeau entre deux coachs, Gregg Popovich, et la future légende du coaching Scott Brooks.

1h : Magic – Lakers : un match idéal pour Los Angeles qui va pouvoir reprendre confiance en son jeu après ses deux défaites consécutives face à Dallas. En face, pas vraiment de répondant dans cette équipe du Tragic d’Orlando, qui va devoir passer par un long process après les départs de ses stars. On ne voit pas comment Cole Anthony va pouvoir assurer face à des Lakers qui veulent remettre la machine en route en vue des Playoffs.

1h : Sixers – Thunder : repassé deuxième à l’Est avec quatre défaites d’affilée, Philadelphie affronte OKC qui malgré ses 13 défaites de suite pointe à la.. treizième place de la Conf’ Ouest. Pas de grand suspense pour ce match, alors on va partir sur un +20 Sixers, même si Joel Embiid est toujours questionnable à cause de son épaule.

1h : Pistons – Hawks : Lou Williams et Bogdan Bogdanovic vont vouloir et – spoiler – vont pouvoir réitérer leurs coups de chauds d’hier face à une équipe de Detroit aux abonnés absents. Derniers de la Conférence Est, à eux de continuer sur cette lancée pour obtenir un bon pick à la Draft. Ils n’ont plus que ça à jouer de toute façon.

1h30 : Knicks – Suns : on passe au main event de la nuit, une affiche qui sent la poudre. New York, qui est sur 9 victoires de suite, va affronter une équipe de Phoenix qui vient d’enchaîner deux défaites – contre les Celtics et les Nets. Alors autant vous dire que Chris Paul et Devin Booker vont avoir envie de remettre les pendules à l’heure et la franchise dans le sens de la marche dans La Mecque du basket. À la Big Apple, personne n’a envie de voir cette bande jeunes larrons perdre le moindre match. Alors mettez-vous bien devant votre écran pour voir une affiche ô combien aguichante.

1h30 : Raptors – Cavaliers : match dans le ventre mou de la Conférence Est. Trop mauvais pour atteindre le Play in, trop bons pour aller chercher des picks intéressants, alors passez-votre chemin.

2h : Wolves – Jazz : match retour entre ces deux équipes alors que le premier acte a vu les Wolves… gagner un match ! On espère qu’ils ont bien profité de leur exploit, car la cote du doublé est encore plus basse qu’une participation des Minneapolis aux Playoffs 2021.

2h : Heat – Bulls : le Heat doit impérativement gagner pour se permettre de souffler un peu dans cette Conférence Est. Les Floridiens sont 7è mais il y a du monde dans le rétro alors autant profiter de l’occasion et repasser devant Boston. Côté Bulls, on va voir ce qu’ils décident de faire ce soir, mais être en plein milieu du classement, sans réels objectifs, ça n’a jamais été une excellente idée.

2h : Pelicans – Clippers : rencontre dans la Conf’ Ouest entre deux équipes qui ne visent plus tout à fait les mêmes choses. Les Clippers restent dans leur objectif de gagner le titre alors que ça se complique pour les Pels. Onzièmes à 4,5 matchs des Warriors, dixièmes, c’est Stan Van Gundy qui tire sévèrement la tronche. Malgré toutes les absences, maintenant devenues habituelles côté Clippers, le match nous réserve un beau spectacle, comme à chaque fois que Paul George et Zion Williamson sont sur un parquet. Rien que pour ça, ça mérite qu’on les regarde.

3h : Nuggets – Grizzlies : deuxième grosse affiche de la soirée entre ces deux franchises de l’Ouest. Nikola Jokic, maintenant de plus en plus esseulé avec la blessure de Will Barton, va devoir sortir un nouveau match XXL pour venir à bout de ces Grizzlies toujours aussi rafraichissants à voir jouer et qui viennent d’engranger deux grosses victoires face à Portland. Si vous voulez voir un MVP jouer et un dunkeur fou faire des merveilles, vous êtes à la bonne place.

4h : Kings – Mavericks : voilà une parfaite rencontre pour poursuivre une série de victoires pour Dallas. Sacramento, que l’on n’arrête plus dans la descente dans les profondeurs de la Conf’ Ouest, craque totalement depuis dix matchs avec seulement deux petites victoires pour huit défaites. La tête n’y est plus, l’envie n’y est plus et c’est une équipe de Dallas pleine de confiance qui va pouvoir se servir et enfoncer encore un peu plus le clou dans le cercueil des Kings.

Une grosse nuit NBA avec pas moins de onze matchs au compteur. Alors on prépare la petite couverture, le thermos de café, quelques tartines et on est plus qu’armé pour se faire cette nuit de basket qui nous promet de très belles choses.