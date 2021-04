DeMarcus Cousins conservé par les Clippers jusqu’à la fin de la saison : DMC a convaincu, reste plus qu’à chercher la bague

Arrivé chez les Clippers début avril via un contrat de dix jours, DeMarcus Cousins va bien finir la saison du côté de Los Angeles. Visiblement, DMC a convaincu la franchise de la Cité des Anges, et il aura ainsi une belle possibilité de jouer le titre NBA.

Les Clippers devaient faire un choix. Après avoir prolongé Cousins à travers un deuxième contrat de dix jours le 16 avril dernier, Los Angeles avait deux possibilités : le laisser filer ou le prolonger jusqu’à la fin de la saison. Parce que oui, désolé les gars, mais on ne peut pas éternellement garder ses joueurs via des contrats de dix jours. Mais cette échéance à double tranchant arrange bien Cousins aujourd’hui car d’après Chris Haynes de Yahoo Sports, les Clippers ont finalement décidé de conserver Boogie, qui portera donc le maillot de Los Angeles lors des prochains Playoffs, où la franchise de la Cité des Anges aura à cœur d’aller loin après le choke de l’an dernier. Passé notamment par les Warriors et les Lakers ces dernières années, Cousins n’a jamais vraiment pu profiter de l’ambiance toujours très spéciale de la postseason. On se rappelle qu’avec Golden State, il s’était blessé dès le début des Playoffs 2019 face… aux Clippers, pour ensuite revenir lors des Finales NBA mais toujours avec un temps de jeu limité. Chez les Lakers, il avait été coupé en février 2020 sans jouer le moindre match avec les futurs champions, la faute à une rupture d’un ligament croisé à l’été 2019. Si DMC a son nom sur la bague de champion, on ne peut pas dire qu’il ait participé au délire. C’est donc une nouvelle fois du côté de Los Angeles qu’il va tenter de jouer un rôle dans une équipe ambitieuse, actuellement troisième de la Conférence Ouest avec un bilan de 43 victoires pour 19 défaites.

The Los Angeles Clippers will sign DeMarcus Cousins for the remainder of the season, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 26, 2021

Alors évidemment, il ne faut pas s’attendre à voir Cousins devenir un maillon essentiel des Clippers lors des Playoffs hein. On vous rappelle que Serge Ibaka est à l’infirmerie et qu’il n’a pas joué depuis mi-mars à cause d’un bobo au dos. Cependant, Serge progresse dans sa rééducation et quand il sera à nouveau opérationnel, il devrait retrouver un rôle important dans la raquette californienne, lui qui tourne cette saison à 11 points, presque 7 rebonds et 1,2 contre de moyenne en 23,6 minutes et 39 titularisations en autant de matchs. En son absence, Ivica Zubac est titulaire sur le poste 5 tandis que Boogie tente d’apporter la meilleure production possible dès qu’il reçoit des minutes en sortie de banc. Depuis son arrivée dans la Cité des Anges, DeMarcus a participé à huit rencontres au total, pour des stats plutôt intéressantes de 6,3 points, 4,5 rebonds et 1,3 assist en 11,5 minutes, à 48,8% au tir dont 50% à 3-points. Il reste notamment sur une performance à 11 points – 8 rebonds en seulement 15 minutes contre son ancienne équipe de Houston (après une autre prestation à 11 points – 6 rebonds contre Portland quelques jours plus tôt), une perf’ qui a sans doute persuadé les Clippers, finalement convaincus à l’idée de garder DMC. À 30 ans, ce dernier montre qu’il peut encore produire quand on lui donne des opportunités, à lui désormais de continuer sur sa lancée.

On est content pour DeMarcus. Avec toutes les galères qu’il a connues ces dernières années, il mérite d’évoluer dans une franchise qui vise les sommets, même si c’est dans un rôle limité, voire même très limité. Let’s go DMC !

Source texte : Yahoo Sports