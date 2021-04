Kevin Durant et Mike Conley remportent l’Oscar du meilleur court-métrage pour « Two Distant Strangers » : bravo Messieurs pour cette prestigieuse distinction

C’est une belle nuit que viennent de vivre les deux hommes. Kevin Durant et Mike Conley viennent d’être récompensés par un Oscar pour la réalisation du court-métrage « Two Distant Strangers ». Une distinction à la hauteur du thème de ce travail, accompli avec huit autres producteurs.

Les deux joueurs, qui évoluent dans des franchises ayant des ambitions de titre NBA, se sont distingués dans une autre catégorie que le basket, avec une belle récompense à la clef. La cérémonie des Oscars, organisée cette année au Théâtre Dolby de Los Angeles, a décerné ses traditionnelles statuettes, pas de MVP, mais de toutes formes de catégories. Celle qui retient tout particulièrement notre attention en tant que fan de la grosse balle orange, c’est la catégorie Meilleur court-métrage de fiction et le titre « Two Distant Strangers ». Car oui, parmi les dix producteurs de cette œuvre, il y a deux noms qui nous sont familiers. Kevin Durant, la superstar de Brooklyn, et Mike Conley, le meneur du Utah Jazz. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux hommes ont vécu une belle soirée car leur court-métrage a remporté le gros lot dans sa catégorie d’après ESPN.

Le thème abordé ici sont les violences policières envers les Afro-Américains, sujet au centre des débats aux États-Unis et ailleurs. C’est donc derrière les objectifs que les deux joueurs NBA ont décidé de s’impliquer dans ce beau projet, qui s’est vu récompenser de la meilleure des manières. Les deux comparses ne sont cependant pas les premiers basketteurs à avoir franchi le pas du cinéma et des Oscars. Le premier à avoir remporté une distinction du Septième Art n’est autre que Kobe Bryant et son court-métrage « Dear Basketball ». Mais cela n’enlève rien à leur accomplissement.

Kevin Durant et Mike Conley viennent d’ajouter une très belle ligne à leur palmarès avec cet Oscar. Sachez que « Two Distant Strangers » est disponible sur Netflix et ne dure qu’une trentaine de minutes, alors n’hésitez pas à aller voir cette œuvre. En attendant, on tire notre chapeau à ces deux Messieurs, parce que remporter un Oscar en traitant un sujet aussi important que le leur, c’est pas rien.

Source texte : ESPN