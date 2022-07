Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Boston Celtics et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Celtics des Jay Brothers.

La situation des Celtics

# Pourquoi les Celtics iraient chercher KD ?

Cette saison, les Celtics ont atteint – pour la première fois depuis douze ans – les Finales NBA. Un superbe signe de progression sous l’égide des Jay Brothers, qui met fin aux vieilles interrogations quant à la faisabilité du projet Brad Stevens. Oui, ces gars-là ont les épaules pour aller chercher le 18e titre de la franchise du Massachussetts, et avec l’arrivée de Kevin Durant, le procédé pourrait bien s’accélérer. Est-ce pour autant dans les tuyaux ? Boarf, collectif et Process priment sur l’arrivée d’un gros poisson. C’est le plan depuis quelques saisons, et pas sûr que les Celtics dérogent à la règle en envoyant des valeureux soldats à Brooklyn.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Jayson Tatum

Malcolm Brogdon

Soyons clairs : tous les joueurs des Celtics sont susceptibles de se faire ficeler dans leur pieu à 4h17 du mat par Brad Stevens et Ime Udoka cagoulés. Tous, sauf Jayson Tatum et Malcolm Brogdon. Le premier nommé ne peut pas à cause de la « Designated Rookie Extension » et parce qu’il est le visage de la franchise et du projet Celtics. Sans lui, les repères s’effacent, le risque est trop grand pour être pris. Pour ce qui est de Brogdon, le bonhomme vient d’arriver à Boston et ne peut donc pas être échangé aux côtés d’autres joueurs dans le package. C’est simple comme bonjour.

# Quels joueurs des Celtics pourraient attirer l’attention des Nets ?

Marcus Smart, Jaylen Brown, Grant Williams, Robert Williams III

Sur le premier tour des Playoffs 2022, les Nets auraient volontiers accepté un échange Grant Williams – Kevin Durant, sans autre asset, rien. L’un a bouffé l’autre, et la domination ne tourne pas dans le sens le plus évident. Mais une fois ce revers digéré, avec un peu de recul, Sean Marks n’acceptera pas de recevoir le sosie non officiel de JoeyStarr en échange de son ailier aux douze sélections All-Stars. Il en faut plus. Jaylen Brown ? Le second Williams ? Un DPOY ? Ouai, par exemple.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

La beauté du projet des Celtics est qu’ils ont réussi à bâtir un bel effectif grâce à la draft, sans balancer leurs futurs picks dans des trades hasardeux qui auraient pu faire flancher cette politique. Le coffre à picks est plein, y’a plus qu’à sagement les utiliser/dépenser/trader.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Celtics :

Jaylen Brown

Marcus Smart

3 premiers tours de Draft

1 pick swap

On aurait bien ajouté Grant Williams à l’équation, mais – et c’est rarissime de le dire – Kevin Durant ne pèse pas autant. Tu balances déjà une bonne partie de ton avenir avec trois premiers tours de draft (2023, 2024 et 2025), un « pick swap » sur le premier tour 2027 et Jaylen Brown. On oublie trop souvent que ce dernier n’a « que » 25 ans et que son contrat tient encore jusqu’à l’été 2024. Pour Marcus Smart, même si Boston est sa zone de confort et qu’en dehors, il risque de perdre en volume de jeu, il reste un DPOY. Mais avec l’arrivée de Malcolm Brogdon, la donne n’est plus la même. Quid de ce roster bien bien sympatoche : Malcolm Brogdon – Jayson Tatum – Kevin Durant – Al Horford – Robert Williams ? Un zeste insultant Tatum sur le backcourt, mais sur le papier, ça reste très sexy.

Note de faisabilité : 6/10

Kevin Durant du côté de Boston ? Eh, les deux franchises y gagneraient beaucoup, donc ne coupons pas la poire avant qu’elle ne soit tombée de l’arbre. Tiens, petite confidence du rédacteur en fin de papier : Kevin Durant quittera Brooklyn à 1h17 dans la nuit de lundi à mardi. Aucune source, juste une intuition.