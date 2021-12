Programme NBA : les Lakers reçoivent de bons Celtics, attention au faux pas

La NBA n’avait clairement pas trop envie de bosser dur aujourd’hui, alors le programme de la nuit est plus léger que d’habitude avec seulement trois matchs. Le menu n’est pas gargantuesque mais il y a de quoi se faire plaisir avec un duel Luka Doncic – KD pour commencer. Suivront Thibodeau face à Pop pour rester éveillé, puis un gros Lakers – Celtics en fermeture.

#LE PROGRAMME DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

1h30 : Mavericks – Nets (sur beIN Sports 1)

Mavericks – Nets 2h30 : Spurs – Knicks

Spurs – Knicks 4h : Lakers – Celtics

#LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Los Angeles Lakers – Boston Celtics (4h) : Comment passer à côté de la plus grande rivalité de la NBA ? Lakers – Celtics, Boston – Los Angeles, deux franchises et deux villes que tout oppose et pourtant cette année les deux équipes connaissent quelques difficultés similaires. Blessures, défaites, polémiques… les deux franchises mythiques sortent de deux premiers mois de compétition délicats. Résultat ? Une septième place pour les Angelinos avec douze victoires et autant de défaites et une sixième place pour les C’s avec treize victoires et onze défaites. Bref, les deux équipes ont besoin de victoires et gagner ce clasico ne pourrait qu’être une bonne chose. Après une énième défaite décevante face aux Clippers, la bande du cyborg doit réagir. Pour les Celtics, un succès pourrait permettre d’enfin enchaîner une série de victoires. Vous l’aurez compris, on oublie les strass et les paillettes et on sort le bleu de chauffe car chaque équipe a besoin de cette victoire ! Et puis ce sera aussi l’occasion pour LeBron James de régler quelques comptes avec ce bon vieux Enes Freedom Kanter, car même si le Turc a changé de nom, on pense que le King le reconnaîtra… Alors rendez-vous, en tenue, dans quelques heures !

#À SURVEILLER EGALEMENT

Une serpent dans le Texas, rien de plus normal, mais attention Kevin Durant ne sera pas le bienvenu et les Mavs ont l’occasion de choper un succès de prestige. Pour la énième fois on demande au cousin de James Harden de rentrer chez lui et de nous renvoyer l’original.

La garderie de San Antonio a montré de belles choses avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs, tout l’inverse de New-York qui présente quatre défaites et une victoire. Les opposés s’attirent mais les Knicks seraient bien inspirés d’aller chercher une victoire convaincante pour calmer un peu Tom Thibodeau qui se trimballe hache à la main depuis une semaine.

La NBA se calme cette nuit et c’est le moment de reprendre son souffle avant l’énorme tempête du mercredi Panzani qui arrive. Mais attention programme léger ne rime pas avec nuit de sommeil et on retrouve donc trois matchs avec des enjeux cruciaux pour les différents acteurs. Sieste, café, NBA… vous connaissez la routine préparatoire.