Programme NBA : 13 matchs dont un gros duel Jayson Tatum – Kevin Durant, bonjour le menu Triple XL avant la journée de repos

Pas de match dans la nuit de jeudi à vendredi alors avant la journée de repos, la NBA s’inspire du Tour de France et nous offre une bonne grosse étape de montagne. Comme par hasard ça tombe un mercredi alors c’est Panzani, et c’est surtout un programme dantesque de treize duels. On balance !

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

1h : Cavaliers – Suns

1h : Magic – Hornets

1h : Pacers – Lakers (sur beIN Sports 4)

1h30 : Celtics – Nets

2h : Grizzlies – Raptors

2h : Bucks – Pistons

2h : Pelicans – Wizards

2h : Thunder – Jazz

2h : Rockets – Bulls

2h : Wolves – Heat

2h30 : Spurs – Hawks

4h : Warriors – Sixers (sur beIN Sports 1)

4h : Kings – Blazers (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Boston Celtics – Brooklyn Nets (1h30) : Oui, on aurait pu choisir le retour de Jimmy Butler à Minnesota mais l’affiche est quand même moins alléchante que ce Celtics – Nets qui pourrait bien nous réserver un gros duel. Tout d’abord le lieu est mythique, et le déplacement d’un prétendant au titre au TD Garden est toujours révélateur. Et puis ce choc c’est aussi le duel entre Jayson Tatum et Kevin Durant. Après des premiers matchs irréguliers, Tatum est de retour à son meilleur niveau, c’est simple il tourne à 33,5 pions de moyenne sur les quatre derniers matchs. En face de lui, le serpent préféré de ton serpent préféré : Kevin Durant. KD continue lui son début de saison calibre MVP et score en moyenne 28,5 points sur la tronche de ses adversaires chaque soir. Les Nets partent avec un avantage sur le papier, ils sont premiers à l’Est avec treize victoires et cinq défaites alors que Boston pointe à la septième place pour dix succès et huit revers. Mais les deux formations entretiennent la même dynamique avec trois victoires de rang avant ce choc. Côté Celtics, Jaylen Brown a récemment fait son retour, reste à voir s’il sera sur le terrain ce soir. Chez les Nets, ce ne sera pas le cas de Joe Harris, Bruce Brown et Nic Claxton. Allez, rendez-vous chaussures lacées à 1h30 cette nuit.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Suns pour un quatorzième succès de rang ? Le record de franchise c’est 17 et la bande à Paulo va devoir passer sur des Cavs pas en grande forme avec quatre défaites à la suite.

LaMelo Ball qui balance des ballons en l’air et Miles Bridges qui vient les butiner pour alimenter le Top 10 de la nuit. Cette fois c’est les joueurs d’Orlando qui seront sur la photo.

Les Lakers creusent encore et toujours et on imagine que Domantas Sabonis voudra aussi mettre un coup de pelle dans la tronche de Frank Vogel et ses joueurs. Attention quand même, le cyborg est de retour , Isaiah Stewart a l’interdiction de pénétrer dans l’Indiana.

Après avoir fait les poches du Jazz, Ja Morant et les Oursons boufferaient bien du Dinosaure à la maison.

Bucks – Pistons, si vous voulez voir Giannis être mis en difficulté, c’est pas sur ce match mais bien dans l’épisode 2 de « The Portal ».

L’une des meilleures équipes de la Ligue qui se déplace chez l’une des pires. C’est simple, c’est net et c’est précis, les Wizards partent favoris face aux Pelicans. Toujours pas l’ombre d’un Zion d’ailleurs.

Le Jazz se déplace dans l’Oklahoma et compte bien y faire tomber la foudre après sa défaite à la maison face à Memphis.

Houston face à Chicago, un tank face à un taureau, méfiez-vous en NBA c’est souvent le véhicule militaire qui perd.

Jimmy Butler retrouve certains de ses anciens coéquipiers préférés. Une seule chose à faire, sortir le popcorn et regarder le cafetier moudre KAT.

Hawks – Spurs, la jeunesse se retrouve dans le Texas ce soir avec un avantage pour les Faucons sur le papier.

Les Sixers ne sont pas en grande forme et ils sont décimés, le pyromane des Warriors pourrait donc bien faire encore plus de dégâts . On parle de Jordan Poole hein.

Tout le monde repart de Sacramento avec le scalp des Kings alors pourquoi pas Dame et ses potes ? Bisous à Luke Walton, il nous manque déjà (non).

Avant la trêve de Thanksgiving, la NBA nous offre un bien beau programme de treize matchs histoire de faire des provisions. Au diable le sommeil pour cette nuit, on se rattrapera demain. Rendez-vous dès 1h pour le top départ.