Wilt Chamberlain face à Giannis Antetokounmpo en un-contre-un : non vous ne rêvez pas, et on dit merci « The Portal »

À chaque épisode, « The Portal » va nous offrir un duel seulement possible dans vos rêves les plus fous ou, au pire, sur NBA2K. Pour le second opus c’est un affrontement entre Freaks auquel on a droit, et on ne peut juste… pas être déçu.

La série « The Portal » est concoctée par Bleacher Report, qui n’en est pas à son coup d’essai. Rappelez vous par exemple la réussite de « Game of Zones », cette série d’animation qui transformait Jon Snow en LeBron James. Cette fois l’ambiance est différente et la nouvelle création de BR a pour but d’opposer les icônes de différentes générations en un-contre-un. Spoiler : non, on ne verra pas un affrontement entre toi et ton grand oncle. Le premier opus entre Kevin Durant et Larry Bird avait tenu toutes ses promesses avec des ficelles qui prennent feu, de l’humour et du trashtalking entre ces deux machines à scorer. Pour le second épisode « The Portal » agrandit vachement les dimensions de son portail intergénérationnel pour réunir deux forces de la nature : Giannis Antetokounmpo et Wilt Chamberlain. Deux bulldozers, deux psychopathes et forcément un duel épique. Wilt qui marque 100 points et Giannis qui en score 101 ? La réponse est juste là et on vous laisse découvrir le gagnant du duel entre ces deux grands amateurs de lancer francs.

🚨 PRIME WILT VS. PRIME GIANNIS. Two unicorns. An EPIC game of 1-on-1. Watch the newest episode of « The Portal » NOW 🍿🍿🍿 (@Sprite) pic.twitter.com/hMF0vn88Co — Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2021

Giannis qui se fait contrer, Wilt qui score son plus petit nombre de points dans une salle de basket, des faits qui nous rappellent bien que ce n’est que de la fiction. Malgré tout la tambouille est encore une fois réussie avec des références et des moments bien sympas entre les deux monstres, comme quand Wilt Chamberlain troque ses converses blanches de citadins pour enfiler une paire de Giannis dernier cri. Même s’il n’y a pas de similitude au niveau du poste on décèle une vraie ressemblance notamment au niveau de la finition près du cercle et des qualités athlétiques de ces deux extraterrestres. Bref, ce deuxième opus est tout aussi réussi que le premier et on à déjà hâte de voir qui seront les prochains à utiliser la machine préférée de Marty McFly. Vous avez dit duel de chèvres ?

Wilt et Giannis : deux monstres et deux époques totalement différentes qui s’opposent. Notre passage préféré ? Wilt qui crie « Communiste » après un eurostep du joueur des Bucks. In-cro-yable.

Source Texte : Bleacher Report.