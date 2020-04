Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2019, quand Russell Westbrook lâchait le deuxième 20-20-20 de l’histoire après Wilt

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Thunder – Lakers, 2 avril 2019

C’était il y a un an jour pour jour. Le 2 avril 2019, Russell Westbrook a marqué l’histoire en sortant l’une des plus grandes performances all-time. Cette perf, c’était un 20-20-20 invraisemblable face aux Lakers en toute fin de saison régulière. 20 points, 20 rebonds, 21 passes décisives. Juste énorme. Seul Wilt Chamberlain avait réussi cet exploit et on pensait qu’il allait rester seul à sa table pour l’éternité. Mais Russ est passé par là pour dépoussiérer une nouvelle fois le livre des records, comme il l’a fait si souvent au cours de sa carrière. Bref, une prestation mythique, dédiée au rappeur de Los Angeles Nipsey Hussle, abattu quelques jours plus tôt dans la Cité des Anges.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !