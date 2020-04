Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2017, quand Russell Westbrook mettait un point d’exclamation à sa saison historique

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Nuggets – Thunder, 9 avril 2017

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Complètement possédé après le départ de Kevin Durant vers Golden State, Russell Westbrook a marqué l’histoire de la NBA lors de la campagne 2016-17, devenant le premier joueur depuis Oscar Robertson en 1962 à tourner en triple-double de moyenne sur l’ensemble d’une saison. Ça semblait impossible, mais comme dirait Brodie, Why Not? Également meilleur marqueur de la Ligue cette année-là, il a raflé le titre de MVP après avoir emmené le Thunder en Playoffs. Une saison all-time, point barre. Et le match qui symbolise parfaitement cette monstrueuse campagne, c’est celui du 9 avril 2017 à Denver, en toute fin de régulière. Ce jour-là, Westbrook a non seulement battu le record de Big O pour le plus grand nombre de triple-doubles en une saison (42), mais il a aussi planté 50 pions (dont les 15 derniers de son équipe) avec un buzzer improbable pour éliminer les Nuggets de la course aux Playoffs. M.V.P. !

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !