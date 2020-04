Les Lakers préféreraient prolonger Dwight Howard que DeMarcus Cousins : on en connait un qui va être champion sur 2K

La télé-réalité californienne reprend du service et cela concerne (encore) les Lakers. Petit rappel sur le contexte : DeMarcus Cousins est coupé le 22 février dernier pour libérer une place dans le roster afin de signer… Markieff Morris. L’ancien King ne perd pas espoir puisque la franchise compterait sur lui pour la saison prochaine. Génial ! Oui, sauf que non, puisqu’on apprend aujourd’hui que les purple and gold seraient plus chauds à prolonger Dwight Howard.

Coup dur pour Cousins, lui qui avait sans doute cru aux promesses des dirigeants de la franchise, ce sera finalement son coéquipier qui serait prioritaire sur la liste des prolongations. Difficile de leur en vouloir quand on regarde la très bonne saison qu’a proposé Dwight. En sortie de banc et affûté comme jamais, l’ancienne star du Magic a apporté sa défense et son énergie sur le terrain pour motiver le second unit pendant que DeMarcus, lui, n’aura disputé aucun match de la saison régulière en raison de ses blessures. C’est alors que dans le podcast de Brian Windhorst, nous apprenons que la franchise mythique serait plus sur le dossier DH12 que sur celui de DMC. Il avait pourtant été question de promesse au moment où Boogie s’était fait couper, ils devaient se remettre ensemble cet été pendant la free agency.

Les deux joueurs avaient signé l’été dernier pour des contrats d’une année chacun, et nous étions sceptiques à l’idée de voir Superman débarquer dans cette équipe de L.A. Adrian Wojnarowski nous disait même que les membres de l’organisation avait annoncé la couleur à l’intérieur.

« Dérange l’équipe et tu partiras. »

Le bilan de cette seizième saison est plutôt satisfaisant et même s’il est toujours hardcore aux lancers-francs (moins de 50% quand même), Rob Pelinka devrait lui proposer un nouveau contrat cet été. Bye bye Cousins, pense à faire tes valises après le tournoi 2K, on pensera peut-être à te proposer une place dans notre équipe d’e-sport. On avoue que c’est quand même bien triste de voir la descente aux enfers de DMC, souvenez-vous du monstre d’il y a deux ans, qui posait du 44-24 contre les Bulls… Ce mec là nous manque, le potentiel meilleur poste 5 du monde nous manque.

Sa carrière relancée dans le basket

Comme vous avez dû le voir, ESPN organise un tournoi de joueurs qui s’affronteront sur NBA2K20, la simulation sportive de la Ligue. Parmi les stars qui pourront tâter la manette, DeMarcus Cousins. Au premier tour, il affrontera Andre Drummond. On ne sait pas encore si les joueurs évolueront avec leurs équipes réelles mais si l’ancien Laker peut jouer avec le duo Davis-James, on ne donne pas chère de la peau des autres. Tout comme l’a fait Ronnie 2K sur Twitter, nous lui souhaitons bonne chance et sa carrière dans le milieu de l’e-sport pourrait alors décoller. Le point positif c’est qu’il ne récoltera pas de techniques étant donné qu’il sera dans son canapé. Sauf s’il insulte les autres dans le micro, là on avoue ne pas connaître les règles strictes. Boogie aura donc jusqu’à février prochain pour s’entraîner et espérer se faire drafter lors de la NBA 2K League Draft, ou alors il peut aussi appeler son agent pour lui trouver un club dans la Grande Ligue, c’est bien aussi.

Nous pensions que DeMarcus Cousins aurait été à la recherche d’une équipe jouant les Playoffs mais avec la situation actuelle et bien il n’y en a pas, de Playoffs. Le temps sera peut-être bénéfique avec le le numéro 0 et il sera sans doute en mesure de jouer d’ici le prochain match de panier-ballon. Dwight Howard sera préféré à lui, les Lakers sont plus à même de faire confiance au jeune pivot en provenance d’Atlanta, qui lui est en pleine forme.

