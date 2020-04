On connaît les premières affiches du tournoi 2K organisé par la NBA : ça va trashtalker plus qu’en Playoffs

Toujours dans le but de nous occuper agréablement en cette période de disette sportive, le tournoi 2K entre les joueurs de la Ligue commence à avoir de la gueule. Après sa confirmation hier, aujourd’hui on sait qui va s’affronter lors du premier tour. Et il y a déjà quelques affiches de rêve.

On vous en parlait ici hier, on connaît désormais chaque participant du fameux tournoi 2K. Habitués à de grands rendez-vous à cette période, les fans se retrouvent orphelins de cette compétition qu’ils affectionnent tant. Pour palier à l’absence de sport, la NBA en collaboration avec la chaîne numéro 1 du sport US ont pris la décision de diffuser un tournoi réservé aux joueurs de la Ligue sur NBA 2K20. Le sport étant sur pause, on aura enfin le droit à quelques affrontements, mais virtuellement par contre, on fait comme on peut. La compétition de dix jours sera retransmise sur ESPN à compter de ce vendredi. Ce sont ainsi pas moins de 16 stars comme Kevin Durant, Trae Young ou encore Devin Booker qui vont prendre part à l’événement en direct de leur salon et on connaît déjà les affiches du premier tour.

.@NBA2K‘s « Players-Only » tournament will air starting this Friday on @ESPN. Here are the brackets – who do you think is gonna take it all? pic.twitter.com/51ltOfjeqR — The Boardroom (@boardroom) March 31, 2020

Comme on s’en aperçoit très vite, les seeds ont été attribués en fonction des notes des joueurs dans le jeu. Et à l’instar des Playoffs, le premier va affronter le dernier, le deuxième l’avant-dernier et ainsi de suite. Même si ça fait un mois qu’il n’y a pas eu de basket, vous n’avez pas oublié comment ça marche. On pourra tout de même se questionner sur les ratings quelque peu… absurdes où on retrouve donc Hassan Whiteside devant Devin Booker ou Zach LaVine et avec la même note que Donovan Mitchell, c’est pour le moins curieux. Comme quoi, l’intérieur des Blazers a eu raison de gueuler durant toutes ses années pour réclamer une meilleure note. En parlant de pivots, un autre affrontement du premier tour peut s’avérer intéressant. Andre Drummond affronte DeMarcus Cousins, et alors qu’en saison régulière l’un était occupé à récupérer des rebonds et se faire échanger contre deux malabars et deux élastiques, Boogie a eu le temps de s’entraîner dans son canapé. Même constat pour KD qui partira donc aussi avec un léger avantage sur Derrick Jones Jr. Le seul représentant de Miami est le joueur avec le rating le plus bas, pourra-t-il créer la surprise comme lors du Slam Dunk Contest gagné volé à Gordon ?

L’autre interrogation concerne les équipes qui seront utilisées par les joueurs. Incarneront-ils leurs propres franchises pour pousser le concept au bout ? Devin Booker et Deandre Ayton prendront-ils les Suns ? Et puis une question que tout le monde se pose, est-ce que les tactiques utilisées seront les mêmes qu’en vrai ? Question d’habitudes et de routine quoi. Pauvre Zach LaVine qui va voir Boylen le sortir alors qu’il prend feu. Il y a moyen de péter quelques manettes. Et comment ne pas parler de notre favori, Pat Beverley. La grande gueule des Clippers va affronter Hassan Whiteside dès le premier round… bonjour l’affrontement de têtes de con sur 2K. Ça promet du lourd et quelques moments d’anthologie si le micro n’est pas censuré au bout de deux minutes de jeu.

Un mois sans basket c’est très long. Alors voir les joueurs de la Ligue se la donner dans leur salon pour occuper un peu les fans, nous on dit bravo. Rendez-vous vendredi pour les premiers affrontements avec de sacrés séances de trashtalking en perspective. On a hâte !

