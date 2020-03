Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1983, quand le duo Julius Erving – Moses Malone mettait la misère aux Bucks

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Bucks – Sixers, 14 mai 1983, Game 3 des Finales de Conférence Est

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

En ce 23 mars 2020, Moses Malone aurait fêté ses 65 ans. Malheureusement, le Hall of Famer est parti en 2015 mais sa carrière NBA n’est pas prête de tomber aux oubliettes. Champion NBA, MVP des Finales et trois fois MVP de la saison régulière, Malone fut l’un des monstres de son temps. Alors quoi de mieux de lui rendre hommage en vous proposant un match de son prime, en 1983, quand il évoluait aux Sixers aux côtés d’un certain Julius Erving. Ce match, c’est le Game 3 des Finales de Conférence Est face aux Bucks, sur le parquet de la MECCA Arena à Milwaukee. Menant 2-0 dans la série, Philly veut enfoncer son adversaire afin de se rapprocher un peu plus des Finales NBA, et ainsi avoir une nouvelle chance de titre après la défaite face aux Lakers l’année précédente.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !