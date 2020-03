Space Jam dans le Top 10 des films les plus populaires sur Netflix : c’est bon, on vous a reconnus !

C’est bon, on vous a reconnus ! Qui d’autre que les fans de la Grande Ligue peuvent propulser Space Jam parmi les dix films qui marchent le mieux sur la plateforme de streaming ? Netflix a enfin exaucé nos prières et même si Coach Carter était déjà disponible, un film de plus ajouté au catalogue ne fait pas de mal, loin de là même.

La NBA nous ayant lâché pour la fin de saison, les fans de la balle orange n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, si bien qu’après quelques jours passés enfermés chez soi, on retombe facilement sur des highlights de Fred Hoiberg aux Bulls… Horrible, n’est-ce pas ? Heureusement, depuis le 26 janvier, Netflix nous offre la possibilité de mater Space Jam en boucle. Oui, oui, en boucle car on n’en a jamais assez de voir M.J fracasser les Monstars comme la concurrence dans les 90’s. Plus sérieusement, comment se fait-il qu’un film vieux de 24 ans soit toujours aussi populaire que la manchette d’Allen Iverson ? En effet les spectateurs sont censés être plus jeunes et pourtant en cette période de confinement, revenir aux sources fait du bien et permet d’évacuer le stress, cela procure un effet thérapeutique comme le dit Kiyaire Rose au Wall Street Journal. D’un autre côté, cela peut aussi être dû à la sortie du deuxième volet, en juillet 2021, où LeBron James sera la star du film, accompagné par d’autres bons joueurs de ballon-panier comme Anthony Davis ou Kyrie Irving.

D’autres films de basketball à votre disposition

Comme dit précédemment, Space Jam n’est pas le premier à rejoindre la team Netflix and chill. Nous avions écrit une critique sur le film High Flying Bird, long-métrage qui nous plongeait dans les coulisses de la NBA pendant le lock-out. D’autres films produit par l’enseigne sont également à voir comme Amateur, mettant en scène un jeune prodige confronté à la dure réalité de la corruption et de la cupidité qui règne dans le sport amateur. Et si vous ne savez toujours pas quoi choisir on a du rab ! Un Top 10 (comme d’hab’) sur les must see, c’est par ici. En passant de Jesus Shuttlesworth à Billy Hoyle, c’est tout un catalogue de kiff que l’on vous fournit. Si jamais vous seriez plus tenté par des histoires un poil farfelue, Magic Baskets et Shaolin Basket sauront vous réconforter. Et si vous n’aimez pas les films (quoi, ça existe non ?), alors précipitez-vous sur Kuroko’s Basket, l’anime est également disponible sur Netflix et en intégralité. Si c’est pas génial ça…

Ce confinement forcé nous offre beaucoup de temps, alors autant l’utiliser à bon escient et se décontracter devant cette multitude de films, qu’en dites-vous ? Surtout ne nous dites pas merci pour les idées, on partage de bon coeur. Ça permet aussi d’alterner avec le League Pass…

Source texte : The Wall Street Journal