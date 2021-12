Fin de saison pour Solomon Hill : blessure aux ischios, un vétéran en moins sur le banc des Hawks

Les blessures s’enchaînent en ce moment, et certains vont passer des fêtes de fin d’année plus douloureuses que d’autres. Du côté d’Atlanta, où les ailes étaient déjà particulièrement dégarnies, c’est un nouveau vétéran qui vient de tomber au combat : la saison NBA 2021-22 est terminée pour Solomon Hill, après une vilaine blessure aux ischios vécue face aux Hornets ce weekend.

De’Andre Hunter, Cam Reddish, Bogdan Bogdanovic, Solomon Hill, who’s next ?

Malheureusement, en ce moment, ce n’est pas une très bonne idée d’être ailier à Atlanta. Du moins, être un ailier qui n’est pas Français car comme on le développera plus bas toutes ces récentes absences ont aussi ouvert des portes à un certain Timothé Luwawu-Cabarrot. Mais en effet, être sur les ailes des Hawks rime souvent avec blessures depuis quelques semaines, les cadres devant laisser leurs places et Nate McMillan étant obligé d’improviser avec quelques bouts de ficelle. Présent depuis un an et demi en Géorgie, Solomon Hill avait apporté toute son expérience, sa défense et un poil de shoot extérieur dans le vestiaire des Hawks, une présence non-négligeable lorsque la franchise avait fait un grand chemin lors des Playoffs 2021. On se souvient de Solo tenant tête à Nerlens Noël après avoir vu ce dernier bumper Trae Young, on se souvient malheureusement aussi de cette bataille pour un ballon sur le parquet des Lakers qui avait malencontreusement fini en une blessure à la cheville de LeBron. Sans être mentionné en premier dans les médias, sans être applaudi pour ses efforts mais sans faire d’erreurs gravissimes non plus, Hill avait fait sa place dans la rotation élargie de McMillan et était surtout une présence pour de nombreux jeunes dans le vestiaire. Quand vous voyez l’ordre avec lequel ces Hawks se sont pointés lors des derniers Playoffs, nombreux étaient les membres de la franchise qui pointaient du doigt le changement de coach mais aussi le quotidien encadré par des vétérans comme Danilo Gallinari, Clint Capela, Lou Williams et Solomon Hill justement.

Ce sont donc des minutes forcées qui avaient été données à ce dernier récemment, de par le nombre de blessures occupant les ailes d’Atlanta. Et malheureusement, lors de l’avant-dernière rencontre des Hawks face aux Hornets, c’est en glissant sur le parquet que Solo s’est blessé. Quittant douloureusement le terrain devant les grimaces évidentes de Dominique Wilkins et Vince Carter aux commentaires, ça sentait pas du tout bon pour l’ancien du banc. Ce qu’on attendait, c’était un vrai retour de la part du staff médical local, voir s’il s’agissait d’une petite blessure capable d’être soignée dans les prochaines semaines, ou s’il s’agissait plutôt d’une grosse déchirure nécessitant une opération. L’option 2 a été révélée ce mercredi par Adrian Wojnarowski d’ESPN, suivi par Chris Kirschner de The Athletic : déchirure au niveau de la cuisse, fin de saison pour Hill. Une mauvaise nouvelle pour le vétéran et pour son équipe, car comme dit plus haut (1) c’est bien plus que sur la ligne statistique que la présence de Solomon se révélait, (2) ce n’est pas comme si Atlanta regorgeait d’options sur les ailes actuellement et (3) c’est pas le genre de blessure dont on revient aisément à plus de 30 ans. Typiquement le genre de pépin physique que l’on peut traîner, comme on a pu le voir avec Chris Paul et avec d’autres joueurs qui ont forcément besoin de leur tonicité sur leurs jambes afin de garder leur place en NBA. Du coup, plusieurs questions se posent cette semaine chez les Hawks, et avant tout comment remplacer l’apport de Solo. On va être honnêtes, numériquement ça devrait le faire. Mais il va falloir se pencher sur le marché du buyout, et sur ces vétérans qui pourraient bien aider Atlanta à refaire un nouveau gros run en Playoffs. Dans un profil d’ancien qui a tout connu ? On le trouve pas dans le cul d’une vache comme dirait mon oncle, mais à checker.

De notre point de vue, donc en partie tricolore, il sera intéressant de voir comment cette nouvelle absence impacte le rôle de Timothé Luwawu-Cabarrot à l’avenir. Chez les Hawks, actuellement, c’est limite si les fans prient pour que TLC continue à rentrer ses shoots et à rester sur deux jambes, car le poste 2-3 ne tient qu’à un fil. Un nouveau pépin physique, et il faudra commencer à intégrer des Lou Williams dans le cinq majeur, le genre de notion que seuls les Blazers peuvent envisager défensivement en 2021. Oui, il y a bien une piste qui arrange Luwawu-Cabarrot, et le cimente dans la rotation de Nate McMillan. Une grande opportunité se présente devant lui, et il faudra la saisir comme il l’a fait récemment pour s’assurer que, lors du retour des principaux lascars que sont Bogdanovic, Hunter et Reddish, il faudra tout de même donner du temps de jeu à TLC. On compte évidemment sur le compatriote pour continuer à envoyer de la bombinette à distance, comme en début de semaine lorsqu’il a planté 23 points dans le Minnesota. Bis repetita ce vendredi, face à son ancienne équipe les Brooklyn Nets ?

Solomon Hill ne rejouera plus de la saison, et si cela ne chamboule pas la campagne NBA 2021-22 des Hawks cela reste une mauvaise nouvelle. En attendant de voir quand reviendront les cadres sur les ailes d’Atlanta, la parole est à TLC et à une vraie plateforme qui se présente devant lui.

Source : ESPN – The Athletic