La fondation de LeBron James va ouvrir 50 logements pour les familles modestes à Akron

Toujours désireux de venir en aide à sa ville natale d’Akron, LeBron James a annoncé par le biais de sa fondation l’ouverture d’un complexe d’appartements destiné à accueillir des familles aux revenus modestes.

Depuis l’ouverture de sa fondation en 2004, LeBron James a toujours tenté d’améliorer la vie de ses concitoyens d’Akron, la ville où il a vu le jour. On a pu le voir dans le passé avec la création d’une école sur place, d’un centre médical par exemple et aujourd’hui le King pense au logement des familles aux faibles ressources. Via le programme “I Promise Housing“, c’est un complexe de 50 appartements à prix réduits qui va être mis à disposition des citoyens d’Akron. Les logements en question seront équipés et certains d’entre eux ont été adaptés pour des personnes à mobilité réduite. Des salles communautaires ainsi que des salles de fitness seront mis à leur disposition.

Présente sur place pour l’inauguration, Gloria James, mère de LeBron, a rappelé la volonté de son fils de venir en aide à ses concitoyens mais aussi d’incarner un modèle à suivre à Akron.

LeBron’s mom participated in today’s ribbon-cutting & held tightly to her slice of ribbon.🎀

Gloria James said the #IPromiseHousing is a signature achievement for @LJFamFoundation.

To her, safe housing = stability for the foundation’s families. pic.twitter.com/s2LYdueqCt

— Margaret Bernstein (@margbern) June 8, 2023

“LeBron dit toujours qu’il faut laisser l’endroit en meilleur état que lorsqu’on l’a trouvé. C’est une façon non seulement de le faire, mais aussi d’inspirer toutes nos familles et tout le monde à faire de même. Aujourd’hui, nous vous souhaitons la bienvenue à la maison”. – Gloria James

Nouveau geste de grande bonté de la part de LBJ, qui n’en finit plus d’enchainer les projets caritatifs dans son Ohio natal. Les années passent mais le King n’oublie pas ses racines.

Source texte : Bleacher Report