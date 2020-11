D’habitude, en novembre, ça joue au basket : retour sur la NBA à N-1, quand LeBron James rentrait en sifflant dans le club des 33 000

On a décidé ça un soir au… réveil, chaque dimanche matin et ce jusqu’à nouvel ordre TrashTalk vous proposera de vous replonger dans la NBA à N-1, histoire d’oublier que, logiquement, nos soirées actuelles devraient se dérouler devant du basket et pas au pieu. Et si la Free Agency bat actuellement son plein, il y a un an c’est plutôt LeBron James qui attirait une fois de plus la lumière sur lui. LeBron James, Sekou Doumbouya, Joel Embiid, Evan Fournier, bref, d’habitude en novembre… ça joue au basket.

23 novembre : Clippers et Rockets nous offrent l’un des plus gros matchs de la saison, ça pue la Finale de Conférence cette affaire.

23 novembre : officiel, les Spurs sont donc devenus nuls, genre vraiment nuls.

24 novembre : Zach LaVine annonce la couleur face aux Hornets, et la dernière minute du match est absolument dingue.

24 novembre : et on souhaite la bienvenue en NBA à Sekou Doumbouya.

25 novembre : les Knicks, fournisseurs officiels de punchlines depuis l’Antiquité.

26 novembre : comme prévu, la star de la saison à Brooklyn est donc… Spencer Dinwiddie ?!?!?!

26 novembre : Carmelo is back et nous sort une soirée qui pue la belle époque, ça c’est pour tous nos gars old-school.

26 novembre : Joel Embiid nous lâche le pire match de sa carrière, même Hasheem Thabeet n’avait jamais osé.

26 novembre : Giannis Antetokounmpo a découpé le Jazz : 50 points, 14 rebonds et 6 passes, alors comme ça je suis pas Joueur de la semaine ?

28 novembre : Evan Fournier est chauve, mais Evan Fournier est un sacré sniper.

28 novembre : LeBron James entre dans le club des 33 000. Info utile : ils ne sont pas nombreux dans la bande.

Voilà pour cette semaine du 23 au 29 novembre… 2019, lors de laquelle on aura donc vu LeBron James entrer dans un club mythique et Sekou Doumbouya poser pour la prochaine fois un pied en NBA. C’était il y a un an, il y avait du basket, c’était une autre époque.