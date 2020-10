Retour en 2018, quand LeBron James a ouvert son école à Akron : peut-être le plus beau de tous ses highlights

On aime vous proposer des highlights, des compilations de dunks, de caviars, de contres ou de shoots au buzzer. Mais parfois, on aime aussi sortir des limites du terrain, surtout quand on a un basketteur qui ouvre une école dans sa ville natale. Petit retour sur le discours de LeBron James lors de l’inauguration de la « I Promise School » fin juillet 2018.

Enfant d’Akron, LeBron James n’a jamais oublié ses origines et les difficultés qu’il a rencontrées avant de devenir le lycéen le plus hypé de l’histoire. À travers sa fondation et grâce à la plateforme accompagnant son statut de superstar NBA, il a enchaîné les actions pour aider sa communauté. Tout en haut de ses priorités, l’éducation des gamins défavorisés. C’est donc tout naturellement qu’il a ouvert une école, normal quoi. C’est évidemment un énorme accomplissement dans la carrière du King, peut-être le plus grand de tous. Et il n’y a qu’à entendre ses mots pour comprendre l’importance de ce projet aux yeux de BronBron.

« C’est un très grand moment. Pas uniquement dans ma vie, pas uniquement dans la vie de ma famille ou celle de ma fondation, mais aussi pour ces enfants et toute la ville d’Akron. […] En tant qu’enfant d’Akron, j’arpentais ces mêmes rues, North Street, West Market, Crosby, j’allais à Harris Elementary, je parcourais le reste de la ville avec mon vélo. Alors quand les gens me demandent pourquoi, pourquoi une école, voici l’une des raisons. Car je sais exactement ce que traversent ces 240 enfants, les épreuves auxquelles ils doivent faire face, les hauts et les bas, leurs rêves et leurs cauchemars. Je suis passé par là. Ces enfants sont la raison qui explique l’ouverture de cette école. […] Pour les gamins de sept, huit, neuf ou dix ans, la chose la plus importante qu’on peut leur donner, c’est une structure, ils veulent juste sentir qu’on tient à eux, c’est tout. Ils ont les rêves, l’ambition, ils ont tout ce qu’il faut pour atteindre leurs objectifs dans la vie, mais ils veulent sentir que quelqu’un tient à eux. C’est pourquoi nous faisons ça aujourd’hui et que nous allons continuer à faire des choses de ce genre. Car nous voulons que tous les gamins qui sont là, tous les gamins de la ville, et même au-delà des frontières de cette dernière, de l’État et du pays, comprennent qu’on tient à leur avenir. […] L’école, c’est évidemment pour apprendre, se renforcer mentalement, mais c’est surtout pour les liens d’amitié que vous pouvez créer chaque jour. Le fait d’être entouré des mêmes personnes, ça permet de se connaître en étant ensemble chaque jour. Ça permet de se construire pour le reste de sa vie. […] Ces gamins ont le droit d’avoir les mêmes opportunités que n’importe qui d’autre, et c’est ça le plus important. En tant qu’adultes, nous avons la responsabilité de ne pas les laisser tomber. Nous devons continuer d’être des enseignants, des mentors, des parents, des coachs, des super-héros… C’est notre responsabilité car ces enfants sont notre avenir, et ils ont des rêves qui sont plus grands que la ville d’Akron, que l’État de l’Ohio, que les États-Unis d’Amérique. Pour terminer, un grand merci, je vous aime. Peu importe si je joue à Los Angeles ou non, Akron, Ohio est toujours ma maison, toujours. »

Rien à ajouter.