Nike LeBron 18 LA Team : le modèle idéal pour offrir un 18è titre aux Lakers

De retour sur le toit du monde, LeBron James a gagné le respect des fans des Lakers les plus méfiants. La mission du King est désormais simple : aller chercher le back-to-back pour faire passer la franchise devant les Celtics au nombre de titres NBA avec les Nike LeBron 18 LA Team aux pieds. Une paire disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

La première saison de BronBron en Californie ne s’était pas super bien passée. Blessé en fin de campagne et incapable de ramener les Lakers en Playoffs, certains fans commençaient à se poser des questions sur le quadruple MVP. Un an plus tard, il fait l’unanimité ou presque à Hollywood et fait désormais partie des légendes des Pourpre et Or. On ne l’imagine plus redéménager avant la fin de sa carrière et les abonnés du Staples Center se prennent donc à rêver de le voir enquiller les bagues avant sa retraite. En tout cas, le Chosen One a l’air à son aise en Californie et a même dédié le deuxième coloris de ses Nike LeBron 18 à sa franchise pour qui il essayera de réaliser un Repeat avec Anthony Davis en 2021. Obtenir une 18è bannière de champion pour les Lakers avec la 18è édition de ses signature shoes serait quelque chose d’incroyable et aussi beaucoup trop stylé d’un pur point de vue vestimentaire. Juste le temps de s’habituer à cette nouvelle coupe mais le mauve à l’arrière et le petit Swoosh doré mais discret font toute la différence.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 17 Low Lakers, avec une bague en moins.

On les imagine déjà à ses pieds : Gérard Smith pour une nouvelle saison aux côté de son fils spirituel ?

L'occasion parfaite pour les porter : remporter un nouveau titre avec les Lakers.

On aime : pas la peine d'en faire trop ni d'abuser des couleurs, le dosage est parfait.

On aime moins : comme toujours avec les paires du roi, il faut hypothéquer sa maison pour s'offrir ces bijoux.

Les Nike LeBron 18 LA Team sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. On vous a prévenu, ce n’est pas pour tout le monde.

Source : Nike