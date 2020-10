Malcolm Brogdon confirme les deux dates potentielles de reprise : 22 décembre vs 18 janvier, le duel sera terrible

Confirmation des rumeurs que l’on entendait déjà depuis plusieurs semaines, deux dates semblent en concurrence pour le début de la prochaine saison NBA. Vice-président de la NBPA, le syndicat des joueurs, Malcolm Brogdon renforce cette thèse, on reverra tout le monde sur le pont à partir du 22 décembre ou du 18 janvier.

« Je pense que ce sont les deux options. »

C’est le sujet qui intéresse le plus en ce moment. Quand est-ce que commencera la campagne 2020-21 ? En grandes négociations depuis plusieurs jours, la NBA et la NBPA semblent désormais débattre autour de deux dates séparées d’environ un mois l’une de l’autre. Selon Malcolm Brogdon, vice président du syndicat des joueurs, il y’a deux possibilités pour le début de la saison prochaine, comme il l’a rappelé à Tim Bontemps d’ESPN. Les matchs devraient selon lui reprendre soit le 22 décembre 2020, juste avant Noël, soit le 18 janvier 2021, à l’occasion du Martin Luther King Day. La première option est contestée par un paquet de joueurs, notamment ceux qui ont fini la saison précédente dans la bulle il y a un peu plus de deux semaines. En effet, une opening night prévue trois jours avant Noël implique une reprise des camps d’entrainements autour du 1er décembre. Et ça, c’est pour beaucoup difficile à imaginer. Alors que les fans ont envie de retrouver le plus vite possible leurs stars préférées chaque nuit, les joueurs qui ne sont pas des robots – sauf LeBron James – ont bien envie de souffler un peu et ne diraient pas non à une reprise pour le MLK Day à la mi-janvier. Mais voilà, la décision à prendre pour la NBA est bien plus complexe que ça, comme le rappelle le meneur des Pacers qui évoque les enjeux économiques importants autour de cette décision :

« Nous allons soit commencer pour le MLK Day, un scénario vers lequel je pense que beaucoup de joueurs se penchent, soit nous allons commencer le 22 décembre, juste avant Noël. Mais l’énorme différence entre ces deux cas de figure, ce sont les revenus. Les revenus et aussi faire en sorte de reprendre le calendrier habituel qui consiste à reprendre les entraînements entre septembre et octobre. Je pense donc que des calculs sont en cours des deux côtés sur le montant des revenus qui seraient perdus selon la date de reprise, et nous devrons parvenir à un accord. »

Evidemment, l’argent rentre forcément en compte dans le débat. Comme le rappelait ESPN il y a quelques jours, le comité des finances de la NBA a déjà estimé que débuter la saison en décembre permettrait à la Ligue de gagner 500 millions de dollars supplémentaires et on imagine qu’Adam Silver aura du mal à s’asseoir dessus. De plus, commencer le 22 décembre, c’est s’assurer de jouer le Christmas Day, le 25 décembre, qui est chaque année la journée de saison régulière avec le calendrier le plus séduisant et aussi un grand rendez-vous sur les chaînes nationales. Pour la NBA, bien poussée par les diffuseurs télés, il est aussi important de commencer le plus tôt possible pour pouvoir finir dans les délais qui permettront de recommencer la saison 2021-22 sur des bases normales, avec une cérémonie des bagues en octobre. Ainsi, commencer fin décembre, avec une saison à 72 matchs comme cela avait pu être annoncé, semble la meilleure solution pour finir dans les temps, et même permettre à ceux qui le souhaitent de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 s’ils ont lieu. Si jamais la saison devait reprendre le 18 janvier, s’arrêter avant les JO, et même commencer la prochaine saison en octobre en laissant le temps de récupération nécessaire paraitrait bien compliqué, voire impossible, sans raccourcir fortement à nouveau la saison, qui s’annonce quoi qu’il arrive bien particulière.

Les débats s’annoncent encore houleux pour savoir si on aura une saison 2020-21 à partir du 22 décembre prochain ou une saison 2021-21 à compter du MLK Day, le 18 janvier. Réponse dans quelques jours selon Malcolm, mais on s’en rapproche.

Source texte : ESPN