Le best-of des dix Finales de LeBron James : dix minutes de highlights juste en Finales, certains n’en ont pas autant pour toute leur carrière

Dix minutes de plaisir pour dix apparitions en Finales NBA, petit throwback sur la carrière de LeBron James en Playoffs. De 2007 à 2020, la masse musculaire s’est développée, la calvitie a gagné du terrain, mais le King domine toujours la Ligue.

De Bruce Bowen à Jimmy Butler en passant par Shawn Marion, Thabo Sefolosha, Kawhi Leonard ou Draymond Green, LeBron James a traversé plusieurs générations de défenseurs. Et si le King a quand même perdu quelques cheveux et une demi-douzaine de Finales NBA, personne n’a jamais vraiment réussi à le stopper individuellement. Ses débuts à Cleveland, son passage avec les Heatles, son retour dans l’Ohio et ses Finales 2020 avec les Lakers, tout y est et tout le monde prend sa part. Le contre sur Tim Duncan, le poster sur Ian Mahinmi, la connexion avec D-Wade face à OKC, la crêpe gigantesque sur Tiago Splitter, les alley-oops contre la planche pour lui-même contre les Warriors, le chasedown block sur Iggy, les and-one dans la bulle, chacun sa préférence. Régalez-vous il y en a pour tout le monde (sauf les haters), c’est gratuit, offert par la NBA qui a compris qu’on était déjà en manque après cinq jours sans match. Plus on regarde les images, plus on se dit qu’il est éternel et pourtant à 35 ans, LeBron est plus proche de la fin que du début de carrière. Alors, profitez-en, en attendant 2021 !

La saison 2019-20 est finie depuis quelques jours à peine et la NBA pense déjà à ceux qui se grattent les veines en attendant la prochaine saison : au menu aujourd’hui, un bon gros best of des Finales de LeBron depuis 2007. De Donyell Marshall à Kyle Kuzma, le King en aura parcouru du chemin.