Dave Joerger nommé assistant aux Sixers : c’est donc lui qui piquera le taf de Doc Rivers après son prochain choke

Deux semaines après sa nomination à la tête des Sixers, Doc Rivers commence à modeler son staff et son premier assistant se nomme Dave Joerger. L’ancien coach des Grizzlies et des Kings va donc revenir sur les bancs NBA après une petite année sabbatique.

Alors que son ancien assistant, Tyronn Lue, l’a officiellement remplacé chez les Clippers, Doc Rivers commence sa nouvelle mission à Philly. Car si le marché des coachs est actif, celui des assistants l’est tout autant. Le Doc réfléchit donc activement à son futur staff et selon le Woj pour ESPN, il aurait trouvé son nouveau bras droit en la personne de Dave Joerger. Après trois saisons chez les Kings et un an au chômage, en gros quatre ans à regarder le plafond et à se remettre en question, DJ a accepté l’offre des Sixers et redeviendra assistant pour la première fois depuis 2013. Un temps considéré pour le poste de head coach à Indianapolis, comme tous les autres anciens coachs et assistants de la Ligue, il a été jusqu’à l’entretien mais n’a pas apparemment pas réussi à conclure. Il accepte donc de retourner jouer les seconds rôles sur le banc des Sixers en tant qu’assistant principal. En septembre 2019, invité du Woj Pod, Doc Rivers avait d’ailleurs déjà cité Dave Joerger comme l’un des coachs le plus difficiles à affronter.

« Personne ne voulait jouer Sacramento. Il propose vraiment de très bons systèmes, étranges, ce qui le rend meilleur d’une certaine manière. »

Un premier assistant tactique, c’est sans doute ce qu’il faut au Doc, dont la passivité et le manque de variété offensive ont conduit les Clippers à la perte en demies de Conf’ cette année. À Philly, Dave Joerger va donc avoir du taf pour son retour sur les bancs NBA. Passé par la IBL et la CBA, deux ligues mineures américaines, puis par la D-League dont il a été champion en 2007, il a rejoint la NBA après ce titre en tant qu’assistant de Marc Iavaroni chez les Grizzlies. Comme quoi, gagner un titre en D/G League, ça peut servir à quelque chose. Il a ensuite appris aux côtés de Lionel Hollins avant d’être promu head coach en 2013. Toujours qualifié en Playoffs, il présente un bilan solide avec les Oursons en trois saisons avec comme meilleur run la saison 2014-15, conclue par une demi-finale de Conférence perdue face aux futurs champions, les Warriors. Passé ensuite par les Kings entre 2016 et 2019, il a connu moins de succès mais a tenté de faire de son mieux avec les moyens du bord. Autant dire pas grand-chose. Pas de Playoffs donc, mais le meilleur bilan de la franchise depuis 2006 lors de sa dernière saison à la tête de Sacramento. Des différents avec Vlade Divac avaient conduit à son départ à la surprise générale en avril 2019.

Le nouveau coaching staff des Sixers commence à prendre forme. On s’attendait à du mouvement en cas d’arrivée de Mike D’Antoni, reste maintenant à voir ce que compte faire le duo Rivers – Joerger avec le roster.

Source texte : ESPN