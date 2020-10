Officiel, Tyronn Lue est le nouveau coach des Clippers : promotion en interne et chez les fans, on interne

Ça y est, bientôt trois semaines après le départ de Doc Rivers, on connaît enfin l’identité du nouveau coach des Clippers. Et devinez quoi ? Tyronn Lue fait son grand retour sur la scène, puisque c’est bien lui qui dirigera l’autre franchise de Los Angeles à partir de la saison prochaine. Oh boy !

Tyronn Lue is back ! Deux ans après s’être fait virer par les Cavaliers, la victime attitrée d’Allen Iverson retrouve des responsabilités de head coach, et pas n’importe où. Car si on a vu son nom dans plusieurs rumeurs ces dernières semaines, que ce soit à Houston, New Orleans ou Philadelphie par exemple, c’est bien chez les ambitieux mais décevants Clippers que Lue entraînera lors des années à venir. Les deux principaux insiders de la NBA, Adrian Wojnarowski (ESPN) et Shams Charania (The Athletic), ont en effet balancé la bombe ce jeudi soir : un contrat de cinq ans pour Tyronn, done deal ! Les termes financiers de ce contrat n’ont pas été révélés pour l’instant, et il faudra les surveiller car on se rappelle que c’est notamment à ce niveau-là que les négociations avaient foiré l’an dernier avec les… Lakers. En tous les cas, Lue revient fort après deux ans dans l’organisation des Clippers, dont une en tant qu’assistant de Doc Rivers. C’est donc une promotion pour lui, et Steve Ballmer a ainsi préféré jouer la carte de la continuité. Lue connaît l’effectif, il serait soutenu et respecté par des joueurs importants de l’équipe. Il possède un titre de champion NBA sur son CV de coach (et deux en tant que joueur), lui qui était sur le banc des Cavaliers à regarder LeBron James et Kyrie Irving ramener le trophée à Cleveland. Cela a joué en sa faveur car non seulement les Clippers viseront très haut la saison prochaine après le fiasco de la bulle, mais surtout ils n’auront pas trop de temps à perdre. Juste pour rappel, Kawhi Leonard et Paul George ont la possibilité d’être agent libre en 2021, et la franchise a sacrifié son futur pour gagner maintenant. Prendre un coach de l’extérieur aurait pu ralentir Los Angeles dans sa mission. Maintenant, reste à voir si Ty Lue est bien l’homme de la situation pour maximiser le groupe. Autrefois vanné pour sa tendance à se reposer un peu trop sur LeBron, il va devoir prouver des choses.

Dans sa mission, il sera accompagné par un certain Chauncey Billups, également titré durant sa carrière. C’était en 2004, en tant que meneur des Pistons. C’est la première fois qu’il va se retrouver sur un banc NBA, et ce sera dans une franchise qu’il connaît bien puisqu’il a évolué à Los Angeles entre 2011 et 2013. N’oublions pas non plus qu’il était commentateur des Clips cette année (et sur ESPN), lui qui s’était lancé dans une carrière d’analyste après avoir raccroché les sneakers. Un mec largement respecté à travers la Grande Ligue. Son nom était apparu parmi les candidats au poste de head coach chez les Pacers mais il commencera donc par un rôle d’assistant. Autre nouveau membre du coaching staff des Clippers, un gars d’expérience. Il s’agit de Larry Drew. Ancien entraîneur des Hawks, des Bucks et des Cavaliers, le bonhomme de 62 ans a également passé de nombreuses années dans le costume d’assistant, et ne sera donc pas dépaysé. Voilà voilà, vous savez tout. Plusieurs questions se posent désormais. Est-ce qu’on peut vraiment considérer Tyronn Lue comme une upgrade de Doc Rivers ? On peut clairement en douter. Pourquoi ne pas donner une chance à un certain Sam Cassell ? Et puis bon, un deal de cinq ans, ça fait beaucoup non ?

Au final, les Clippers ont fait leur choix. Ils vont tenter de briser leur malédiction avec Tyronn Lue aux manettes. Cette phrase risque de donner des sueurs froides aux fans des Clips, mais il va falloir s’y faire. Allez, bonne chance les gars.

Source texte : ESPN / The Athletic

Deal has been fully agreed upon now, source tells ESPN. https://t.co/CVk6AzszRh — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2020