Sam Cassell a eu droit à son entretien avec les Clippers : une belle promotion à venir pour Sam I Am ?

Grand respect à celui qui est capable de deviner le nom du prochain coach des Clippers. Après beaucoup de noms cités, c’était récemment à Sam Cassell de s’entretenir avec la direction à propos de ce poste.

An 2156, Los Angeles. Les Clippers, après avoir fait passer des entretiens à Mike Brown, Tyronn Lue, ton coach de N3, ta boulangère, et la moitié de la planète, n’ont toujours pas trouvé de coach capable de reprendre le projet. Il est vrai que depuis plusieurs semaines et le départ de Doc Rivers, les Clippers enchaînent les entretiens d’embauche dans l’espoir de trouver la perle rare, et l’homme capable de faire passer un cap à la franchise. Alors qu’il y a quelques jours, on voyait la piste Mike Brown plutôt avancée, l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski nous parle aujourd’hui d’un autre candidat au poste de head coach. Un candidat qui connaît bien la maison Clippers puisqu’il s’agit de Sam Cassell. Selon le Woj, celui qu’on surnomme Le Chinois, et assistant coach chez les Clips depuis six ans, s’est entretenu avec la direction pour potentiellement reprendre en main les choses.

Clippers interviewed assistant Sam Cassell for franchise’s head coaching job on Tuesday, sources tell ESPN. Cassell spent six seasons on Doc Rivers’ staff. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 14, 2020

Éternel assistant depuis qu’il a commencé sa carrière sur les bancs en 2009, passé par Washington avant Los Angeles, un poste de head coach serait une belle promotion pour l’homme de 50 ans, qui était évoqué aussi du côté des Rockets. Avec trois bagues en tant que joueur, Cassell pourrait donc avoir l’opportunité de devenir le véritable meneur d’hommes de cette équipe, dont la planète NBA attend une réaction après l’humiliation face aux Nuggets. Mais la liste des potentiels candidats à la succession du Doc est loin de tenir sur un post-it. Mike Brown, Darvin Ham ou encore Tyronn Lue ont déjà pu être cités, même si ce dernier semble désormais plus proche de rejoindre Houston que de rester dans la Cité des Anges. La course pourrait donc se jouer entre l’ancien meneur et Brown, bras droit de Steve Kerr ces quatre dernières saisons et donc membre du back-to-back des Warriors. Reste à voir qui a été le plus convaincant pendant son entretien d’embauche. Et si MB semble le candidat avec le plus d’expérience et possède une réputation de coach défensif qui pourrait coller avec les joueurs de L.A., la carte de la fidélité avec l’oncle Sam pourrait être jouée, lui qui connaît l’effectif des Clips en long et en large.

C’était donc au tour de Sam Cassell d’être entendu par les Clippers, qui ne semblent décidément pas prêts à nommer leur nouveau coach. Allez Steve, on veut bien t’aider à trancher : un petit sondage sur Twitter, et on décide pour toi. Ne nous remercie pas.

Source Texte : Twitter – Adrian Wojnarowski