Coach K aurait pu rejoindre les Lakers en 2004 : même un énorme chèque et les avances de Kobe n’ont pas réussi à le faire quitter Duke

Battu par les Pistons en Finales NBA en 2004, Phil Jackson démissionne et les Lakers veulent passer à autre chose en s’offrant Coach K, superstar du coaching universitaire. Mais malgré les considérations de Kobe himself et 40 millions de dollars sur la table, la légende vivante de Duke a préféré rester en NCAA.

Mike Krzyzewski aurait pu quitter la NCAA pour un gros paquet de dollars en 2004. Blasphème ? Peut-être puisque Coach K n’est pas loin d’être considéré comme un Dieu chez les Blue Devils. Arrivé à la tête de la fac de Caroline du Nord en 1980, il est toujours en poste à l’heure actuelle et a largement participé à faire de Duke l’une des places fortes du basket universitaire. Champion en 1991, 1992, 2001, 2010 et 2015, il a aussi formé un tas de joueurs et d’ex-joueurs NBA. Christian Laettner, Grant Hill, Jason Williams, Elton Brand, Shane Battier, Kyrie Irving, Jayson Tatum ou Zion Williamson sont tous passés sous ses ordres, symbole d’une longévité incroyable. Invité par J.J. Redick, un autre de ses anciens élèves, sur son podcast The Old Man and The Three, Coach K est revenu sur les offres qu’il a reçu de la NBA pendant sa carrière. Il a notamment évoqué une énorme proposition des Lakers en 2004, qui aurait pu le pousser à rejoindre la Grande Ligue.

« Je n’ai jamais été aussi proche d’accepter une offre. […] J’avais 57 ans et je me demandais s’il n’y avait pas quelque chose de plus à découvrir. Je connaissais Kobe. Ils sont venus chez moi et m’ont offert beaucoup d’argent. De l’argent pour des générations, il fallait y réfléchir. »

Pour contextualiser, et comme ESPN l’avait rapporté en 2004, on parle là de 40 millions sur cinq ans, un contrat énorme pour l’époque. Les Lakers ont aussi proposé de finir la construction du Emily Krzyzewski Center, association créée par Coach K pour aider les étudiants des familles à faible revenue en Caroline du Nord. Ajoutez à cela les sollicitations de Kobe Bryant en personne, et on comprend vite pourquoi Coach K s’est imaginé le temps d’un instant sur le banc des Lakers. Débarqué à Duke en 1980 pour 40 000 dollars, le voilà devant 40 millions et l’occasion d’accroitre encore plus sa légende en rejoignant une franchise NBA mythique. Mais son amour des Blue Devils a pris le dessus, au point de signer un contrat à vie avec la fac en 2006. La même année, il rejoint Team USA et finira donc par coacher Kobe avec l’équipe nationale américaine. Aux côtés du Mamba, il remportera les Jeux Olympiques de 2008 et de 2012. De leur côté, les Lakers ont bien galéré lors de la saison 2004-05 avant le retour Phil Jackson l’été suivant. Le Zen Master mènera les Purple and Gold trois fois en Finales entre 2005 et 2011, épopée conclue par deux titres en 2009 et 2010.

40 millions sur cinq ans chez les Lakers ou un contrat à vie à Duke ? Coach K a hésité, mais a fini par faire son choix. L’occasion de rappeler que le bonhomme est à la tête d’une des universités les plus prestigieuses du pays… depuis 40 ans !

Source texte : The Old Man and The Three, ESPN