Tyronn Lue tout proche des Rockets : entretien convaincant ce lundi, les fans de Houston en PLS dès jeudi ?

Si les matchs sont bien terminés, notre chère NBA continue de s’activer fortement en coulisses et le jeu des chaises musicales se poursuit sur les bancs de la Ligue. Aujourd’hui, on apprend que Tyronn Lue serait proche de reprendre un poste de head coach du coté de Houston.

Envisagé à l’origine comme successeur de Doc Rivers aux Clippers, où il exécute actuellement en tant qu’assistant, il semblerait que Ty Lue soit plus proche de prendre un aller simple pour le Texas que de rester à Los Angeles – une ligne très empruntée depuis quelques années dans un sens ou dans l’autre. C’est en tout cas ce que nous apprennent Adrian Wojnarowski et Tim MacMahon d’ESPN. Selon les sources, l’ancienne marionnette de LeBron James à Cleveland serait proche de devenir le nouveau coach des Rockets et se serait même déjà entretenu avec les hautes instances du club ce lundi. Houston est toujours à la recherche de son nouvel homme fort depuis le départ de Mike D’Antoni, et cherche un coach à poigne capable d’encadrer ses stars, James Harden et Russell Westbrook. Même si la volonté d’origine était de récupérer Doc Rivers avant qu’il ne s’envole pour Philadelphie, son précédent bras droit semble être en mesure de remplir cette mission. Head coach des Cavaliers champions NBA en 2016, l’ancien paillasson préféré d’Allen Iverson a montré par le passé qu’il savait gérer les égos des grandes stars de la Ligue. Et pour reprendre le projet des Rockets, c’est un critère indispensable. Nous sommes donc tout proches de voir Lue retrouver une place de capitaine de son propre bateau, et en l’occurrence, de sa propre fusée.

Seul obstacle qui semble encore se dresser la route de l’ancien coach des Cavaliers : Jeff Van Gundy. En effet, l’actuel commentateur télé serait aussi présent sur la liste au Père Noel de Daryl Morey, et devrait également être rencontré cette semaine maintenant que les Finales NBA sont terminées et qu’il a rempli son contrat sur ABC. Ancien entraineur des Rockets, JVG semblerait d’ailleurs autant attaché à la franchise texane qu’il était attaché à la jambe d’Alonzo Mourning lors de sa bagarre avec Larry Johnson – pour ceux qui n’ont pas l’image en tête, regardez la, il n’y a pas mieux pour se donner le sourire le matin. Selon les sources, Ty Lue serait la préférence des joueurs majeurs de Houston pour reprendre le projet, là où le management préférerait retrouver l’ancien coach de la Team USA, qui avait d’ailleurs déjà candidaté dans le Texas à l’époque où D’Antoni avait finalement été choisi. Quoi qu’il en soit, il semblerait tout de même que nous sommes à désormais quelques jours de revoir Tyronn Lue reprendre un projet en tant que head coach, et qu’il ne manque plus grand-chose pour que ce soit dans la plus grande ville du Sud des States.

Tyronn Lue de retour en tant que coach principal sur un banc NBA, vous en rêviez (ou pas) ? Les Rockets sont quasiment en train de le faire. Nous savons que c’est dur d’attendre, mais patientez encore un petit peu, réponse dans quelques jours.

Source texte : ESPN