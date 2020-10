Mike Brown en pole chez les Clippers : passer au dessus de Tyronn Lue, c’est presque digne d’Allen Iverson

Les jours se suivent et se ressemblent, et les Los Angeles Clippers n’ont toujours pas de coach. Après avoir viré Doc Rivers, très vite parti vers Philly, Steve Balmer et son staff font leur shopping pour dénicher la perle rare. Et il se pourrait qu’ils l’aient trouvé en la personne de Mike Brown. Après Jerry West, la passerelle Warriors-Clippers continue de faire des merveilles.

On l’annonçait plutôt vers Indiana, avec une quantité de rivaux non négligeables, mais Mike Brown pourrait peut-être surprendre tout son monde en rejoignant un cador : les Clippers ! Après quatre années à suivre Steve Kerr, ce serait un magnifique rebond pour l’ancien coach de LeBron James et c’est Marc Stein du NY Times, souvent bien renseigné, qui nous livre l’info.

Latest buzz in NBA coaching circles: Golden State's Mike Brown made a strong impression on the Clippers in his interview and is an emerging candidate with LA.

Ty Lue, scheduled to meet with Houston early next week, was widely billed as the early favorite to succeed Doc Rivers

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 10, 2020