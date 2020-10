Finales NBA – Game 5 – le mini-movie : les Lakers voulaient du champagne, Jimmy Butler leur a offert une gueule de bois

On pensait voir les Lakers champions ce samedi matin mais le Heat, et un gigantesque Jimmy Butler, en ont voulu autrement. Un match splendide et des images inédites, évidemment orientées autour du duel entre LeBron James et Jimmy Buckets. Un moyen de faire monter la sauce alors que le Game 6 des finales se disputera la nuit prochaine à 1h30.

Win or go home. C’est avec ce sentiment dans le bide que les joueurs de Miami sont rentrés sur le parquet pour défier le King et sa troupe. Un Heat fatigué, au bout de ses forces physiques et mentales, mais un Heat tenace, accrocheur, clutch. Plutôt laisser une jambe sur le terrain que donner un lay up facile à l’adversaire. Un duel de franchise qui tourne bientôt en un O.K Corral entre deux hommes, on vous laisse deviner lesquels. Une impression de facilité se dégage de ces deux là, comme un gamer qui sortirait sa ligne de stats habituel made in 2K. Chacun a son homme de main pour lui filer un coup de main. L’un est sourcilleux et même en boitant, il te colle une rouste monstrueuse. L’autre est un sniper plein de sang-froid qui préfère laisser planer le suspense aussi longtemps que la balle est dans les airs pour finalement te porter le coup de grâce. La tension est palpable, le silence se fait sur chaque shoot et puis c’est la délivrance finale : il y aura une suite à ce chapitre et son nom est Game 6. Que chacun panse ses plaies, recharge ses batteries, façonne son mental car après un tel match, nos attentes sont forcément décuplés pour la suite. Messieurs, faîtes-nous rêver !

Le 5ème match de ces finales NBA a donné son verdict et les dieux du basket on opté pour le Heat. La prochaine manche arrive très vite mais avant ça, on se permet un dernier visionnage. Histoire de savourer une dernière fois cet incroyable scénario digne d’Hitchcock.