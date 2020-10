NBA Playoffs 2020 : la bulle est fermée, on débriefe ! Apéro TrashTalk

C’était totalement imprévisible au mois de mars, cela semblait un défi impossible au milieu du printemps et ça s’est fini en apothéose le 11 octobre 2020 ! L’expérience de la bulle NBA à Disney World Orlando fut aussi inédite qu’inoubliable, il fallait qu’on la débriefe ensemble à l’Apéro TrashTalk.

22 équipes, 3 hôtels et autant de salles, 0 spectateur et 1 commissionnaire avec un smile XXL à l’arrivée. En s’adaptant à la vitesse des Lakers en contre-attaque, Tonton Adam a permis aux fans du monde entier de prendre leur dose pendant l’été avec en conclusion le 17è trophée de la première franchise de Los Angeles pour égaler les Celtics au classement all-time. Forcément, tout n’était pas parfait. Mais en garantissant un environnement totalement isolé sans aucun cas positif à déplorer, la NBA a au moins permis à la saison de se terminer avec le couronnement d’un champion à l’inverse de nombreux championnats à travers le monde tous sports confondus. Une grande réussite qui ne parviendra pas à couvrir toutes les pertes financières, loin de là, mais qui nous a au moins offert deux mois et demi de compétition intense à Orlando. Entre les coups de chaud à répétition de Devin Booker et T.J. Warren lors des seeding games et la qualification des Blazers en Playoffs en passant par les remontadas des Nuggets, la déception des Bucks, la découverte de la postseason pour Luka Doncic et la surprise du Heat, les souvenirs remontent déjà à la surface et on n’est pas près de les oublier. Surtout pas après ce petit bilan d’une demi-heure pour fermer définitivement le chapitre d’une saison 2019-20 vraiment pas comme les autres.

