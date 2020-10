Les Warriors pensent à Dwight Howard pour leur raquette : ça manque encore un peu de bagues dans le vestiaire

En quête de monde à l’intérieur, Golden State serait sur le dossier de Dwight Howard. A 34 ans, et alors qu’il vient de remporter le premier titre de sa carrière avec les Lakers, Superman pourrait donc continuer son tour des Etats-Unis du côté de San Francisco.

Qui sera le grand dadet des Warriors la saison prochaine ? Avec un effectif qui joue le titre et qui ferait rêver beaucoup de fans NBA, le manque évident de la franchise de la Baie réside à l’intérieur. Et pour pallier ce manque, qui de mieux qu’un super-héros futur Hall of Famer, avec une cape rouge et une jolie bague au doigt qu’il vient tout récemment de s’offrir ? Comme nous l’annonce Colin Ward-Henninger de CBS Sports, Golden State serait en effet bien intéressée par le profil de Dwight Howard. Champion NBA dans la bulle avec les Lakers, Superman arrive en fin de contrat et sa première saison en sortie de banc a tapé dans l’oeil de beaucoup de franchises à la recherche d’un peu de renfort et d’expérience sous les paniers. A 34 piges, Tonton Dwight est affuté comme jamais et il a montré qu’il en avait encore sous le capot. Ses soucis de réputation semblant désormais derrière lui, cela n’a apparemment pas manqué de plaire aux dirigeants de la franchise de San Francisco. Malgré la bonne saison de Marquese Chriss, les espoirs placés en Kevon Looney et le jeune Alen Smailagic, les Warriors ont l’ambition de se renforcer à l’intérieur avec un joueur d’expérience et le profil du Daily Double, dans sa forme actuelle, parait une bonne solution, d’autant plus que malgré ses belles performances, son âge permettrait aux Dubs de le choper à un prix plutôt attractif.

Mais coté Warriors, quand on pense à ce besoin de taille à l’intérieur, on a surtout en tête le deuxième choix de Draft qui les attend. Alors que tout le monde parle du jeune prospect James Wiseman, Bob Myers a fait comprendre à Connor Letourneau du San Francisco Chronicle que les Guerriers n’avaient pas forcément l’ambition de drafter un big man en deuxième position. De plus, le package Wiggins + TDD pourrait leur permettre de tenter un joli coup sur le marché. Mais avec plusieurs possibilités qui s’offrent à eux concernant le poste 5, les Warriors semblent choisir de ne pas miser sur l’avenir, en tout cas pas avec leur second pick, et préféreraient s’orienter vers le marché des Free Agent. Et à ce titre là, le first pick 2004 est un coup qu’il faut tenter. Malheureusement pour les Warriors, les Lakers ne semblent pas décidés à voir partir Dwight de Los Angeles pour rejoindre le concurrent californien, comme le rappelait Shams Charania de The Athletic. Ayant déroulé leur jeu avec leurs grands Anthony Davis, JaVale McGee et D12 pendant toute la saison, les Angelinos ne veulent pas changer une recette qui fonctionne et souhaiteraient re-signer D39.

Auteur d’une saison de très bon niveau dans un rôle de soldat qui sort du banc, Dwight Howard se retrouve donc sur les tablettes des Warriors. Mais les Lakers semblent avoir encore besoin de leur ambianceur/spécialiste des coups de coude discrets sur les parquets. Sinon, DMC devrait être dispo aussi après s’être fait passer devant par Superman suite à sa blessure.

