Les Bucks seraient sur le dossier Bogdan Bogdanovic : attention Jon Horst, il faudra probablement hypothéquer la maison

Dans leur construction d’une vraie force de frappe autour de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, les Bucks seraient intéressés par le shooteur Bogdan Bogdanovic. Mais pas sûr que le Serbe ait la possibilité de quitter la Californie.

Alors que l’étiquette d’équipe « de saison régulière » colle plus que jamais à leur peau de cerf, après le nouvel échec en Playoffs et cette défaite face au Heat en demi-finale de Conférence, les Bucks doivent absolument se renforcer pour pouvoir rivaliser avec les effectifs qui sont en train de se construire chez leurs concurrents. Giannis Antetokounmpo entrant dans sa dernière année de contrat, et avant la folle Free Agency qui nous attend en 2021, les dirigeants de Milwaukee doivent absolument construire un vrai supporting cast autour du Greek Freak, capable de jouer le titre, s’ils souhaitent ne serait-ce qu’espérer pouvoir le conserver. Pour encadrer le double-MVP en titre et le All-Star Khris Middleton, Shams Charania de The Athletic nous apprend que les Bucks seraient intéressées par le profil de l’arrière des Kings, Bodgan Bogdanovic. Le numéro 8 serbe, qui sort actuellement de la meilleure saison de sa carrière avec Sacramento (15,1 points, 3,4 rebonds et 3,4 assists) pourrait en effet être un renfort de poids dans le Wisconsin. Sa précision au shoot extérieur (plus de 37% de loin) et sa capacité à créer des espaces pour lui ou ses coéquipiers en feraient sans aucun doute un bon élément pour le jeu offensif des Bucks, qui ont besoin de profils comme BB autour de Giannis.

Malheureusement pour la franchise des Cerfs, s’attacher les services du serbe de 28 ans ne risque pas d’être une mince affaire. Restricted free agent, Bogdan pourra sûrement voir les Kings s’aligner sur n’importe quelle offre, même si celui ci semblerait avoir envie de voir du pays et de passer un cap dans une franchise qui joue les premières places. En plus de tout ça, l’équipe de Jon Horst, qui doit pourtant faire une offseason active, manque clairement de space cap et n’a pas beaucoup d’autres options que les exceptions ou contrats minimum pour s’étoffer. Il va donc falloir bricoler si ils souhaitent récupérer Bogdanovic, qui coûte une petite somme et a même refusé une offre des Kings à 52 millions sur quatre ans l’an dernier. En cette période compliquée sur le plan financier, le Covid-19 n’arrangeant rien, l’une des seules solutions qui pourrait s’offrir aux Bucks serait de récupérer l’arrière dans le cadre d’un sign-and-trade des Kings, dans la mesure ou Milwaukee est capable de mettre en face les joueurs qui pourraient convaincre Sacramento. Mais il est peu probable que les Rois laissent partir Bogi de sitôt, parce que lui, contrairement à Buddy Hield, répond au téléphone.

Pour les fans des Bucks, il est évident qu’aller chercher le vice-champion du monde et vice-champion olympique pourrait être une vraie belle pioche, dans cette offseason. Maintenant qu’on se le dise, la tâche parait bien compliquée financièrement.

