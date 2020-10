Le best of de LeBron James sur la décennie 2010 : 17 minutes de folie, et la liste des victimes est très longue

Élu athlète masculin de la décennie 2010 par l’Associated Press en décembre dernier, LeBron James a été le visage du basket mondial à travers son excellence individuelle et ses titres de champion, sans oublier son investissement dans différentes causes dépassant le cadre du basket. Pour le célébrer, la NBA avait sorti une mixtape XXL il y a un peu moins d’un an. On a voulu la ressortir.

17 minutes, c’est la longueur de cette compilation regroupant les actions les plus folles du King sur la période 2010-19. On se dit qu’elle aurait pu durer deux heures mais 17 minutes c’est déjà pas mal. De Miami à Los Angeles en passant par Cleveland, LeBron a martyrisé beaucoup de monde, et surtout de différentes manières. Tomars, alley-oops venus de l’espace, blocks violents, tirs au buzzer, caviars… il y a absolument tout ce qu’il faut. Parmi ses plus grandes victimes, on a évidemment du Andre Iguodala (rattrapé par un monstre), mais aussi du Jason Terry (écrasé par un train), du John Lucas III (un saute-mouton qui a mal tourné), du Nemanja Bjelica (conseil, ne jamais jouer le passage en force avec LeBron) et plein d’autres encore. Car la liste est longue, très longue. Vous l’avez compris, c’est tout simplement un must watch, même si c’est du vu et du revu. Impossible de s’en lasser. Et le plus ouf dans tout ça, c’est que le règne du King continue. Il vient d’entamer la décennie 2020 avec un quatrième titre de champion NBA et un quatrième titre de MVP des Finales. On se retrouve dans dix ans pour une update de cet article ?

Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire ou à grignoter si vous voulez, et appréciez la greatness du bonhomme.