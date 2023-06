Alors qu’il dispose d’une player option sur son contrat, Draymond Green devrait tester le marché cet été. Objectif pour le pitbull de Golden State ? Obtenir un dernier beau contrat. Chez les Warriors ou ailleurs ?

Mike Dunleavy Jr. est tout juste nommé à la tête des opérations sportives à Golden State et il sait déjà qu’il va devoir gérer un gros dossier rapidement. Selon les infos de Marc J. Spears, Draymond Green ne devrait pas activer sa player option à hauteur de 26 millions de dollars. Si l’info se confirme, l’intérieur des Dubs pourra donc en théorie mettre les voiles dès le 1er juillet en acceptant l’offre d’une autre équipe. Néanmoins, l’insider semble penser que les Warriors vont se battre pour conserver celui qui incarne l’âme et la hargne de cette équipe.

“D’après ce qu’on m’a dit, les Warriors s’attendent à ce que Draymond Green n’active pas la dernière année de son contrat de 26 millions de dollars. Mais Joe Lacob, Mike Dunleavy et les Warriors vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire revenir”.

Voilà une histoire qui risque donc de se décider autour d’une table et la grande question sera de savoir combien veut le joueur et combien la franchise estime pouvoir mettre. On sait que les finances à Golden State sont au rouge foncées mais pour conserver un cadre historique de l’équipe, il va sans doute falloir faire un nouvel effort. Malgré ses écarts de conduite passés et son comportement parfois très borderline, perdre Green serait en effet un gros choc pour Steph Curry et compagnie, d’autant que d’autres éléments majeurs de l’équipe vont bientôt devoir décider de leur avenir également (Klay Thompson et Steve Kerr n’ont plus qu’un an de contrat). Le point positif, c’est que le joueur a expliqué plusieurs fois cette saison qu’il souhaitait rester dans la Baie. Si tout le monde y met du sien, l’affaire semble réalisable pour les Warriors.

Cette saison, Draymond Green tournait à 8,5 points, 7,2 rebonds et 6,8 passes et une interception de moyenne. Il a également été sélectionné dans la NBA All-Defensive Second Team.

Source texte : Marc J. Spears / ESPN, Andscape