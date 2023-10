Draymond Green avait fait la Une hier, pour de toutes autres raisons. Quelques barres de rire un samedi matin, mais aujourd’hui ça ne rigole plus vraiment à Golden State, avec une nouvelle qui met un peu d’ombre sur le début de saison des Warriors.

“Le sac à dos le plus cher de l’histoire” – dixit Jordan Poole – va donc devoir observer entre 4 et six semaines de repos. La raison ? Une entorse de la cheville, rien de très grave selon l’intéressé, mais une blessure qui nécessitera tout de même son petit mois de mis au ban.

REPORT: Draymond Green suffered a sprained left ankle and could take “three to six weeks” to recover, per @JDumasReports. pic.twitter.com/dHVSV3jaKK

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 30, 2023



A 33 ans Draymond Green entre dans la première de ses quatre années de contrat, un contrat à 100 millions qui a bien du faire ricaner son ancien coéquipier parti depuis du côté de Washington. Les Warriors ont récupéré Chris Paul en début d’été et seraient actuellement dans la course au Jrue Holiday pour former avec Steph Curry et Klay Thompson un espèce de (vieux) carré magique sur le backcourt, mais dans la raquette c’est donc – déjà – les ennuis pour Steve Kerr, qui responsabilisera probablement en cas d’absence prolongée de son pitbull le jeune Jo Kuminga et le Wilt Chamberlain de 2023… Kevon Looney, on se rassure comme on peut.

Absence pour la pré-saison (début samedi prochain face aux Lakers), et absence très probable pour le début de saison tout court (24 octobre). Attention à ce que ça ne devienne pas une habitude, car sinon la punchline du sac à dos va revenir comme un boomerang en Californie.