Destin assez farfelu pour Juan Toscano-Anderson, au moins aussi farfelu que ce mot, farfelu, que l’on trouve vraiment farfelu… enfin bref. Vous l’aurez compris, difficile de se réveiller en ce dimanche matin, mais suffisamment de courage pour vous donner cette information capitale : Juan Toscano-Anderson va jouer au Mexique la saison prochaine.

Soles de Mexicali, Bucaneros de La Guaira, Fuerza Regia de Monterrey.

Vous l’aurez compris, l’accointance entre Juan Toscano-Anderson et le Mexique est évidente, JTA possède même la double nationalité. Débarqué en NBA via les Santa Cruz Warriors, l’ailier est surtout connu pour avoir fait partie du roster de Golden State en NBA lors du dernier titre des Dubs en 2022.

Joueur à tout faire, dur au mal et capable de s’effacer au profit des stars, il faisait néanmoins partie, au même titre qu’un Gary Payton II, de ces mecs plus qu’utiles une fois les Playoffs venus. Pas de dingueries statistiques (4 points de moyenne en 13 minutes) mais un rôle bien défini qui lui permettra par la suite d’avoir sa chance non loin de la baie, avec les Lakers. Une greffe qui ne prendra pas, quelques matchs et ça part chez le Jazz via un trade, et voilà que quinze mois après sa bague de champion JTA… repart pour un tour en G League, là où tout avait commencé pour lui.

Où ça ? Du côté de Mexico City évidemment, pour un retour aux sources plus logique géographiquement que sportivement, lui qui semblait encore à 29 ans seulement avoir quelques beaux skills à proposer à la NBA et qui jouera donc pour l’une des deux seules équipes de G League nullement affilée à une franchise NBA.

La NBA, Juan Toscano-Anderson la retrouvera peut-être, mais pour l’heure c’est donc ses racines (et Gignac) qu’il retrouve, histoire de jouer au basket avec le sourire et sans la pression inhérente à la NBA. Un choix de vie plus qu’un choix basket mais en tout cas c’est son choix, poke Evelyne Thomas.