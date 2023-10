A son arrivée à la JL Bourg Basket il y a quelques mois, Zaccharie Risacher avait fait accélérer le palpitant de quelques burgiens. On parle quand même alors d’un potentiel top 3 de Draft, et ce en pleine folie Wemby. Au 1er octobre ? Zacch s’est acclimaté (au brouillard bressan) et on devrait sans trop de doutes reparler de lui très, très vite.

8,5 points et 3,8 rebonds en 21 minutes de moyenne, on n’est pas sur du Kevin Durant. La particularité de cette ligne de stats ? Elle est réalisée au sein de l’une des meilleures équipes du pays (3-1) par un… gamin de 18 ans depuis avril. 18 ans, toute ses dents, un papa jamais loin avec sa médaille olympique autour du coup (non) et une sœurette qui gagne elle aussi à être connue (joue en pro à l’ASVEL… à 16 ans).

Mais revenons au nouveau crack du 01.

Trois matchs pour se chauffer, la mamie du rang 17 place 52 qui s’étonne que le petiot joue déjà autant, et donc ce premier gros gros checkpoint hier soir face à Gravelines-Dunkerque, en apéro d’une soirée qui a terminé dans les larmes suite à l’hommage rendu à Fred Sarre, l’un des grands monsieurs du club depuis un bail.

Le match de Zacch ? Guette les stats, à 18 ans ça calme.

18 points à 5/7 au tir dont 1/3 du parking, 7//8 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 contre en 24 minutes

Du scoring, de la présence défensive de très haut niveau, et un combo application / sensation de lévitation assez incroyable pour un enfant jouant avec des adultes. Est-ce qu’on a été subjugué par le flow de Zaccharie ? La réponse est dans la question.

Record personnel EXPLOSÉ pour Zaccharie Risacher 🇫🇷 : 18 POINTS 6 rebonds 2 contres en 24 minutes

N’enterrez pas trop vite ce gamin svp#BetclicELITEpic.twitter.com/0m2hY8TiHq

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) September 30, 2023

𝗭𝗔𝗖𝗖𝗛𝗔𝗥𝗜𝗘 𝗥𝗜𝗦𝗔𝗖𝗛𝗘𝗥 𝗗𝗜𝗧 𝗡𝗢𝗡 ! 😤@JLBourgBasket x @LNBofficiel #SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/mj0mMkGF3W

— SKWEEK (@skweektv) September 30, 2023



On avait découvert Zaccharie Risacher dominant des deux côtés du terrain à l’ASVEL, avec les Bleuets il s’était révélé en tant que défenseur élite, et depuis son arrivée dans l’Ain l’ailier de 2m03 est en train de mettre tout le monde d’accord en faisant un peu de tout mais très bien. Sa perf d’hier n’est assurément que l’une des premières étapes vers un futur qui s’annonce lumineux, et Ekinox devrait, si ce n’est pas déjà fait, pas tarder à voir débarquer des émissaires à grosses lunettes noires et petit carnet Rhodia. Nous ? On sera là, pas loin de tout ça, pour voir grandir l’un des plus grands espoirs français et lui proposer si besoin, quelques conseils culinaires bressans.