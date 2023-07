C’est le nouveau projet de deux joueuses WNBA, Breanna Stewart (New York Liberty) et Napheesa Collier (Minnesota Lynx). Les deux femmes ont décidé de créer leur propre ligue d’intersaison pour les joueuses de la ligue américaine, avec des matchs de 3×3 et même des events de 1-contre-1 pour créer encore plus d’engouement. Zoom sur ce projet ambitieux.

Quand on joue en WNBA, la majorité des joueuses ne peuvent pas vivre de leur salaire sur six mois jusqu’à la fin de l’année. Le choix le plus évident pour ces femmes est donc de venir en Europe ou ailleurs à l’étranger, s’éclater en attendant la saison WNBA suivante tout en prenant un assez gros chèque pour finir la saison avec des thunes sur le compte en banque. Mais pour certaines, déménager sur un autre continent – loin de leurs familles et amis – est trop contraignant. De plus, les calendriers en Europe sont souvent en conflit avec le début des camps d’entraînement WNBA, que les joueuses de la ligue américaine ne peuvent pas rater si elles veulent participer à la saison. Il fallait donc trouver une solution pour ne plus devoir partir ailleurs.

Faites entrer Breanna Stewart et Napheesa Collier.

Les deux joueuses proposent une nouvelle initiative : Unrivaled, une nouvelle ligue professionnelle disputée entre janvier et mars, avec des matchs de 3×3 et même des events de 1-contre-1 en mode Queen of the court. De quoi attirer du monde mais aussi de permettre aux joueuses de ne plus partir loin de chez elles.

Unrivaled will consist of 30 of the top professional women’s players participating in 3-on-3 and 1-on-1 games.

It’s scheduled to run from January to March in Miami 👀🔥 pic.twitter.com/jLs1sJsTwR

— highlightHER (@HighlightHER) July 6, 2023

Unrivaled regroupera trente des meilleures joueuses de WNBA. Tous les noms de celles présentes n’ont pas encore été dévoilés, mais certains ont fuité comme celui de Chelsea Gray (Las Vegas Aces), MVP des Finales de l’année passée. Chacune des joueuses percevra un salaire proche des standards WNBA (à condition de réunir suffisamment de sponsors et de fonds privés) ainsi qu’un pourcentage de propriété de la ligue. Initialement, Unrivaled regroupera six équipes, et toutes les rencontres se dérouleront à Miami. L’ambition est aussi d’organiser des évènements dans plusieurs villes à l’avenir.

Les matchs de 3×3 se dérouleront sur tout-terrain (qui sera plus petit qu’un grand terrain standard), de quoi offrir du spacing et du beau jeu. Le tout dans un temps de jeu réduit pour que tout le monde se donne à fond. Bref, un nouveau format ultra compétitif regroupant l’élite du basket féminin mondial.

On valide donc plutôt l’idée, surtout qu’Unrivaled semble nécessaire au bon développement du basket féminin aux USA mais aussi dans le monde. Alors comptez sur nous pour regarder un match ou deux (et plus si affinités) en janvier quand la ligue débutera.

Stewie & I both have daughters. It’s our responsibility to show them & every young girl that looks up to us that sometimes you don’t have to wait your turn. You can either beg for a seat at the table or you can build your own table. We’re building our own table. 😊 (7/8)

— napheesa collier (@PHEEsespieces) July 6, 2023

